Empresário é o vice de Levatti (Vídeos)

Oriundo da Vila Ribeiro mostrou eficiência administrativa como empreendedor

Giovanne Rodrigues Zanato (fotos e vídeos) é o escolhido para compor como pré-candidato a vice na chapa do pré-concorrente a chefe do executivo, Alexandre Levatti, em Santo Antônio da Platina. Os dois, o prefeito Professor Zezão (os três com as esposas Leila, Luciana e Mônica) e a vereadora Míriam Bonomo, visitaram o Npdiario na noite desta terça-feira, dia nove, para anunciar a decisão.

Casado com Leila Mara Gonçalves Zanato, Giovanne tem 56 anos, dois filhos, Renan e Amanda, e um casal de netos, Lucas e Maria Guesini.

É dono das empresas Zanato Artigos Religiosos e Passion Moda Religiosa, que comercializam produtos em todo o país.

Nascido em Santo Antônio da Platina, na rua Wenceslau Braz, no famoso Prédio dos Lomba, viveu mais de 39 anos na Vila Ribeiro. Disse ter se convencido de enfrentar o desafio para contribuir na continuidade de “uma gestão honesta, competente e produtiva”.

Imagens: Ruan Mota e Aleksander Ferreira/Especial para o Npdiario