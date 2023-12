Empresário participa de EVENTO no RIO

Convenção da franquia nacional Maria Brasileira

Vítor Silveira Leite, empresário platinense participou da Convenção nacional da franquia “Maria Brasileira”, que aconteceu nos dias 22 e 23 de novembro no Hotel Risel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No evento havia mais de 500 pessoas de todo o Brasil, franqueados da marca que comemorou dez anos de sua criação. Contou com a presença da nova garota propaganda, a ex-Loira do Tchan Sheila Melo, que fez a campanha de black week, e fará outras posteriores.

Ocorreu apresentação de muitas novidades da franquia para o próximo ano e análise de premiações recebidas em 2023 como a de melhor microfranquia entre todos os segmentos.

Maria Brasileira é uma franquia de serviços de limpeza.

Conheça as unidades de Santo Antônio da Platina e Ourinhos e, em breve, Cornélio Procópio PR.