Empresas protegem as cargas no Norte Pioneiro(veja vídeo)

E evitam que caiam durante as viagens

Motoristas acionaram as empresas JJ Pronta Resposta e JJ Resgate nesta semana para evitar adernamento de cargas, que nada mais é do que o tombamento de uma carga devido à inclinação do veículo que a transporta.

O primeiro veículo conseguiu parar no posto Farol em Quatiguá PR para que o pessoal também da Powers Guincho fizessem um trabalho difícil e arriscado, porém com profissionalismo, e através do melhor serviço, o motorista pode seguir viagem em segurança.

A carga de ração de peixe ficou intacta.

Outro caso aconteceu na PR-092 em Siqueira Campos, a rodovia 092 estar em condições ruins muitos caminhões estão quase deixando suas cargas para trás.

Para quaisquer situações de emergência com carga em caminhões e carros, as empresas estão em prontidão 24 horas por dia nos sete dias da semana.

