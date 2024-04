É encarcerado por tentar matar idosa

Ação bem sucedida da Polícia Civil de Jacarezinho

Ação de agentes de polícia judiciária da 12ª Subdivisão e da Delegacia da Mulher de Jacarezinho resultou na prisão de uma um homem de 28 anos nesta segunda-feira (1°).

Policiais civis diligenciaram no bairro Jardim Paraiso, localizando o procurado pela Justiça, que recebeu voz de prisão. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário de Jacarezinho (Vara Criminal).

Ele é acusado de tentar matar uma idosa de 78 anos com um golpe de faca na madrugada do último dia 26 de março no mesmo bairro. Segundo informações, a irmã do acusado é cuidadora da vítima. A agressão foi praticada após a ofendida ter recusado a entregar dinheiro para o criminoso.

A vítima encontra-se hospitalizada e com quadro de saúde estável. O preso encaminhado ao Deppen (Cadeia Pública), onde se encontra à disposição da Justiça.