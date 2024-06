Encarcerados uma mulher e 2 homens ligados a “Cenoura”

Operação conjunta das Polícias Militar e Civil

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, nesta segunda-feira, 24, em conjunto com a Civil deflagrou uma operação com o intuito de combater o tráfico de entorpecentes no município. O delegado Rafael Guimarães comentou o episódio em vídeo.

As ações foram realizadas em diversos bairros do município e culminaram na prisão de três pessoas (37, 28 e 19 anos), apreensão de entorpecentes, diversos objetos utilizados na preparação dos entorpecentes para comercialização como plástico filme, faca, balança de precisão e uma munição.

O destaque foi para a quantidade em dinheiro: R$ 23.098,00 oriundos do tráfico de drogas foram apreendidos, gerando grande prejuízo à criminalidade.

O mandado foi cumprido contra os alvos suspeitos de integrarem um grupo de traficantes liderados outro homem que foi preso recentemente na cidade de Balneário Camboriú/SC (vídeo). Trata-se, segundo fontes policiais, de Michael Patrick Sanches, o “Cenoura” (foto) , de 31 anos.

As investigações apuram uma organização criminosa voltada ao tráfico no Norte Pioneiro.“ Cenoura” e seu comparsa estão encarcerados numa cadeia não revelada de Santa Catarina.