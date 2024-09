Encontrada mulher esfaqueada em SAP

Está na UTI por provável tentativa de feminicídio

Exclusivo: Uma mulher foi encontrada pela Polícia Militar, na PR-092 (sentido distrito do Monte Real) às margens da rodovia próximo da empresa Sementes Loman na noite desta quinta-feira, dia cinco, em Santo Antônio da Platina.

Caída no chão, com a roupa rasgada, desesperada pedindo socorro e sangrando, foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Pronto Socorro Municipal e, na sequência, Hospital Nossa Senhora da Saúde.

A PM foi acionada duas vezes antes de localizar a vítima, o que sugere que a agressão tenha sido ainda de tarde.

Estava semi-nua porque rasgou a roupa ao se arrastar procurando ajuda. Suja de terra, socorrida no PS para drenagem e, depois, no Centro Cirúrgico para estabilização.

A facada principal de cima para baixo foi no pescoço e atingiu o pulmão.

Após, encaminhada para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Jacarezinho (foto).

Segundo informou ao Npdiario o médico Alberto Camargo Filho que atendeu a vítima, os golpes com objeto contundente (quase certo uma faca) foram na região do tórax sendo o mais forte no pescoço. Os outros pequenos cortes no ombro direito.

Ela, que é de cor negra, tem presumíveis 25 anos e se disse chamar Lorena.

Estava muito deformada e perdeu muito sangue.

Em princípio, o crime está caracterizado como lesão corporal de natureza gravíssima, mas tudo indica ter sido tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil abriu Inquérito para apurar, mas por enquanto ainda desconhece a real motivação. As investigações prosseguem.

A Reportagem acompanha o caso e trará mais atualizações a qualquer momento.