Roubadas, são encontradas camionetes

Na manhã desta terça-feira perto de morro

A PM platinense localizou em torno de 10h45m desta terça-feira, dia 12, as duas S 10 roubadas num bar (foto) no início da noite desta segunda-feira, dia 11, na rua Eduardo Monteiro França, Vila São Joé, perto do Colégio Estadual Moralina Eleutério, em Santo Antônio da Platina.

As camionetes (foto) estavam depois do bairro Aparecidinho I, na lateral de um morro.

Um dos assaltantes foi preso ontem.

Veja detalhes: https://npdiario.com.br/capa/bando-invade-bar-e-rouba-camionetes/