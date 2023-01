Polícia identificou assassinos da garota

Efeitos do ecstasy (MDMA) sobre a saúde

O ecstasy tem efeito estimulante utilizado principalmente em festas noturnas e de longa duração, como as raves . Os riscos psíquicos, fisiológicos e comportamentais do consumo da droga são importantes. O ecstasy é um produto formado por uma molécula da família das anfetaminas, o MDMA, cujo nome científico é metilenodioximetanfetamina.

Efeitos a curto prazo do ecstasyLogo após o uso da droga, o consumidor experimenta sensações de euforia e bem-estar, além de mostrar-se resistente à fadiga, sono ou fome. Porém, poucas horas depois, o usuário já começa a sofrer de angústia, sudorese excessiva, dores de cabeça, náuseas e, em casos mais graves, incapacidade de se comunicar.

O ecstasy se apresenta em forma de gel, pó ou comprimidos – modalidade mais comum. A princípio, seu consumo se restringe de 50 a 150 miligramas . No entanto, a tolerância à substância se instala rapidamente e seus usuários podem aumentar as doses em pouco tempo.

Duração dos efeitos do ecstasy – Os efeitos do ecstasy duram de duas a quatro horas. Passado esse período, o usuário pode sofrer de quadros similares à depressão, além de situações de grande angústia, fadiga e desidratação .

Riscos do ecstasy para a saúde

O consumo de ecstasy prolongado conduz à dependência e provoca elevação da temperatura corporal (hipertermia), desidratação importante do organismo, perda de consciência, transtornos neuropsiquiátricos, lesão das células nervosas, desenvolvimento de doenças degenerativas, problemas de eração (impotência) e desejos suicidas.

Tratamento da dependência

Não existem atualmente tratamentos farmacológicos para combate dos sintomas associados ao consumo de ecstasy. Por conta disso, o tratamento de dependentes da droga é feito com base em acompanhamento psicológico e, em casos mais graves e sob anuência do paciente, internação em clínicas de reabilitação.