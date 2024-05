Jacarezinho: achado homem numa casa

Indivíduo não identificado estava morto

A Polícia Militar de Jacarezinho, neste sábado (25), atendeu ocorrência envolvendo um cadáver no Jardim Panorama.

Um rapaz acionou a Polícia Militar informando que havia um homem em óbito no quintal de sua casa.

Chegando no local, os policiais avistaram um indivíduo que estava caído ao solo com um afundamento no crânio e sangue espalhado no chão. Ao lado do corpo havia uma pedra grande e, na porta da cozinha, pedaços de madeira e de tijolos.

Em contato com o morador, ele informou que chegou do trabalho pela manhã e se deparou com a cena, não sabendo informar mais detalhes. A casa em questão não possui portão de acesso, o que facilitou a entrada do homem.

Foram acionadas a Perícia Criminal através da Polícia Científica e Polícia Civil. A equipe do SAMU também esteve presente no local e atestou o óbito da vítima.

O homem, que não possuía identificação, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e as investigações sobre o caso ficam à cargo da Polícia Civil.