Em Jacarezinho é encontrado morto (confira o vídeo)

Havia entrado em vias de fato com o possível autor

A Polícia Militar de Jacarezinho, nesta quarta-feira, 03, foi informada de que havia um homem caído em via pública no centro da cidade, que estava com dificuldade para respirar, pois possivelmente teria sido atingido por golpes de faca.

Chegando no local, já se fazia presente a equipe do SAMU, e o médico constatou o óbito da vítima, Fábio Costa, 52 anos, que estava com uma perfuração na região do tórax. Caiu da garupa de um mototaxista quando seria levado ao Pronto Socorro. O corpo foi coberto e o local isolado até a chegada do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil.

Segundo informações de populares, a vítima teria entrado em vias de fato com um outro indivíduo que não foi identificado e se evadiu do local, que possivelmente seria o autor do crime. Um mototaxista ainda teria tentado prestar socorro à vítima, porém, devido à gravidade dos ferimentos, não obteve êxito.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos de perícia criminal. As investigações sobre a identidade e o paradeiro do autor ficaram para a Polícia Civil.

Ele era tio de William Ferreira, o Makito, chefe de gabinete da prefeitura local.