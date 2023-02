“A União Faz A Vida” com pedagogos e os professores da região

Faz parte das iniciativas sociais da Sicredi Norte Sul e impacta mais de 5 mil alunos na área de atuação da cooperativa

A Sicredi Norte Sul PR/SP realizou a 6ª edição do Encontro Regional do Programa A União Faz A Vida – PUFV, em Santo Antônio da Platina.

O evento recente reuniu cerca de 350 profissionais da área da educação onde a cooperativa desenvolve o Programa: Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Conselheiro Mairinck, Jaboti , Ibaiti, Ribeirão Claro, São José da Boa Vista, Ourinhos (SP) e Ipaussu (SP) impactando mais de 5 mil alunos nesses municípios.

O Encontro foi realizado com o objetivo de levar ainda mais motivação e conhecimento aos professores para o ano letivo que se inicia. A programação contou com a palestra “Perguntadores que Despertam Vidas” da psicóloga Fernanda Aoki (fotos) que trouxe a reflexão sobre quem é o novo aluno, qual o lugar do professor, sendo as perguntas uma das ferramentas mais poderosas do encontro e do desenvolvimento.

Através de uma dinâmica entre professores e assessores pedagógicos a rede de compromisso do Programa A União Faz a Vida teve uma abordagem de destaque assim como a importância do papel de cada parceiro para realização do PUFV.

“Para nós é um orgulho poder contribuir com o desenvolvimento de nossas comunidades através do Programa União Faz A Vida. Acreditamos na Educação como principal ferramenta para construção de um mundo melhor. Ver tantos professores de lugares diferentes reunidos por um só propósito nesse encontro nos traz a certeza de que esse é realmente o caminho a ser seguido”, comentou o vice-presidente da Cooperativa Silvio Luiz Alves Garcia.

Fernanda Aoki é paulista e atualmente vive no Rio de Janeiro. É psicóloga, mestre pela USP e tem sua trajetória marcada por um trabalho de desenvolvimento do capital humano em sua essência motriz, que é o funcionamento mental.

Despertar o melhor de cada ser humano e ajudar a descobrir os gatilhos que o impedem de desempenhar sua potência é o centro dessa jornada. Através de trabalhos com desenvolvimento de equipes, cultura do propósito nas organizações, coach de liderança, carreira e gestão estratégica, palestras, workshops, atendimentos clínicos, aulas e livros,

Ela tem empoderado muitas pessoas a serem inteiras e realizadas. Fernanda tem realizado palestras no Brasil e exterior (Portugal e Inglaterra) difundindo o olhar para a essência e potência humana, Sempre apaixonada pelo ser humano, acredita que todas as vidas merecem uma voz e que mudar o mundo começa por cada um; assim, a cada encontro, faz um pouco dessa mudança.