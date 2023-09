Encontro de Jovens “Protagonistas” da Educação da região

Na Câmara Municipal Platinense

Aconteceu, nesta semana, na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina, o 1º Encontro de Jovens Protagonistas do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho.

O evento reuniu estudantes destaque dos seguintes Colégios de Educação Integral:

• Colégio Estadual Barbosa Ferraz – Andirá;

• Colégio Estadual Sílvio Tavares – Cambará;

• Colégio Estadual Lucy Requião – Cambará;

• Colégio Estadual João Marques da Silveira – Quatiguá;

• Colégio Estadual Hermínia Lupion – Ribeirão do Pinhal;

• Colégio Estadual Tiradentes – Santo Antônio da Platina;

• Colégio Estadual Ubaldino do Amaral – Santo Antônio da Platina.

Os anfitriões do encontro foram os jovens protagonistas Emilly e João Victor do Colégio Ubaldino, que organizaram e conduziram o evento com o apoio de seus colegas e das equipes gestora e pedagógica do estabelecimento de ensino.

A técnica do Integral, Ligianne Baggio, com o apoio das técnicas Amelinha (assistente da Coordenação), Vanessa (Diretor Formador) e Suziel (PMA), também acompanhou todas as etapas de organização do encontro, dando aos estudantes o respaldo e o apoio para que esse momento fosse possível.

Assim, juntamente com a chefe do NRE, Ana Maria Molini, parabeniza aos alunos pelo protagonismo e engajamento, que ficaram evidentes durante o evento.

O Profissionalismo é um dos componentes curriculares da Educação Integral e desperta o aluno a ser o agente principal da sua história, sendo que a iniciativa proporcionou a troca de experiências desenvolvidas dentro das escolas, apresentação de slides das atividades realizadas cada um na sua comunidade.

Foi um dia de excelentes resultados e fortalecimento dos grupos que já acontecem nas escolas em tempo integral.