Evento de Altas Habilidades e Superdotação

Na Biblioteca Cidadã de Santo Antônio da Platina

Aconteceu na Biblioteca Cidadã o 1º Encontro para uma roda de conversa sobre AH/SD Altas Habilidades e Superdotação, em Santo Antônio da Platina.

Estiveram presentes representantes do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, a técnica responsável da Educação Especial e palestrante Miriam Olivieri, Viviane Valenga técnica da educação integral e Grace Mary Magalhães técnica do esporte, bem como pais, alunos, professores, autoridades, representante do CAE (Centro de Atendimento Especializado) do município, a psicóloga e vereadora Miriam Montanheiro e a comunidade em geral, pois o evento foi aberto ao público.

“Essa temática deve ser discutida em todos os segmentos para que essa parcela significativa de pessoas superdotadas tenha a consideração merecida e contarmos com a contribuição destas habilidades para melhorar nossa sociedade”, disse Lucila Machado, diretora do Colégio Estadual Tiradentes.

A iniciativa foi do conceituado estabelecimento de ensino com a participação de várias parcerias.

Contou com profissionais envolvidos e de alunos que se beneficiam de adaptação curricular e atendimento especializado através da orientação profissional da área de educação especializada aos professores.

Tiveram o espaço aberto para expressar a sua atuação dentro da escola como a aluna/autora do projeto selecionado para apresentar na Feira de Altas Habilidades, em Foz do Iguaçu, com o tema “O Protagonismo da Mulher no Agronegócio” Mayara Gabryelle Fernandes Marques; a aluna Luziana Eusébio, representando a mobilização juvenil e presidente do Grêmio Estudantil, falou sobre sua atuação como representante do jovem protagonista da SEED Secretaria de Estado da Educação do Paraná; a professora Vera Lúcia da Silva Almeida, do Colégio e também palestrante falou sobre o seu trabalho diretamente com alunos, as fases de avaliação para serem encaminhados para o sistema SERE, que é um sistema de informações voltado para a coleta, tratamento e disseminação de informações para o planejamento e gerência do processo educacional.

A professora e palestrante Cristina Hinterlang Silva apresentou de forma emocionada como desenvolve suas aulas e considerando as várias habilidades e inteligências estimulando e incentivando os estudantes para melhor performance educacional.

E, last but not least , a grande contribuição da palestrante Vanessa Pedroso, empreendedora da construção e terapeuta de ambientes, especialista em iluminação e design, acompanhada de seu esposo, o arquiteto Carlos Cintra.

Ela discorreu como mãe sobre os desafios encontrados para oferecer o melhor na formação dos filhos e a busca por informações e profissionais para dar o suporte necessário para a vida cotidiana, escolar e familiar, porque as crianças que apresentam essas características são muito questionadoras.

O objetivo foi colocar em discussão no âmbito da educação – família e escola. No próximo encontro espera-se contar com mais adesões e segmentos, na área da saúde, por exemplo.

O evento teve também a exposição das obras de arte da aluna do Colégio Tiradents, Nayanne R. V. Nascimento, apresentando a beleza nos traços dos animes em pintura com lápis aquarelável, e a linda apresentação da Yasmin Vitória da Silva Santos do 7º ano, que tem um timbre de voz muito afinado e agradável cantando e encantando com a música Lei da Vida (Sabrina Lopes).

Fotos: Roberta Rodrigues e Vinícius Machado