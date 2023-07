Em Santo Antônio conferência debate sobre Crédito Rural

E também Agricultura Familiar e Plano Safra 2023/2024

O IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) Paraná e a Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, promoveram o 2º Encontro Municipal de Crédito Rural.

Ocorreu recentemente no auditório da Câmara dos Vereadores. O início se deu com inscrições e seguiu com o Plano Safra 2023/2024 e CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), com Engenheiro Agrônomo César Lopes Scucuglia, Caixa Econômica Federal, CRESOL, SICOOB, Sicredi, Banco do Brasil, Gaudêncio Energia Solar, Disma Tratores.

Presentes o prefeito Professor Zezão, secretário da Agricultura, Luis Carlos, técnico agrícola Osvaldo Martins, Marcelo Mariano e Andrá Landgraf, ambos da Disma Tratores (Massey Ferguson), e Rodrigo Gaudêncio.

Fotos: Martinho de Paula