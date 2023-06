Cachoeiras: Enduro reúne pilotos no FDS

Para o Paranaense e Brasileiro de Enduro de Regularidade

A 25ª edição do Enduro das Cachoeiras irá reunir os melhores pilotos do país neste fim de semana, dias 1 e 2 de julho, para a disputa que é válida pelo Paranaense e também pelo Brasileiro de Enduro de Regularidade. O desafio promete com um percurso especialmente preparado nas cidades de União da Vitória (PR) e Porto União (SC).

Entre as equipes confirmadas, está a Pro Tork Racing Team, sendo representada por Emerson Loth e Jony Jachtchechen. No estadual, ambos correm na categoria Elite, com Emerson em primeiro lugar e Jony em quarto na classificação. Já no nacional, Emerson é o terceiro colocado na Elite, enquanto Jony lidera a tabela da classe Over 40.

A base do evento será no Instituto Cultural Grünenwald, em Porto União. No sábado, os atletas partem às 8h45 para um percurso de aproximadamente 140 quilômetros, com trilhas mais técnicas e médias altas. E no domingo, às 9h30, para mais 140 km, em área mais aberta. O terreno liso, frio e possibilidade de chuva tornam o desafio ainda mais difícil.

Confira as classificações:

Brasileiro de Enduro de Regularidade

Elite

1) Jomar Grecco – 541 pontos

2) Guilherme Cascaes – 420 pontos

3) Emerson Loth – 392 pontos (Pro Tork Racing Team)

Over 40

1) Jony Jachtchechen – 454 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Dario Júlio – 185 pontos

3) Dirlanio Lembeck – 173 pontos

Paranaense de Enduro de Regularidade

Elite

1) Emerson Loth – 150 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Eduardo Hiert – 140 pontos

3) Eloir Weisshaar – 130 pontos

4) Jony Jachtchechen – 129 pontos (Pro Tork Racing Team)