Enfermeira Obstetra faz serviço essencial e curioso em S. Antônio

Jovem profissional se destaca no Norte Pioneiro

Gabriela Abreu Fernandes, 30 anos, é enfermeira, especialista em auditoria e gestão de serviços de saúde, e diagnóstico por imagem (Hospital Albert Einstein), e atualmente enfermeira obstetra com foco na saúde materno infantil.

Acompanhada do namorado, o empresário Diego Alves Ferreira, visitou o Npdiario para discorrer sobre o seu trabalho.

Sua atuação é maior no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, além de atendimentos particulares como acompanhamento da gestação, parto e puerpério; consultoria de amamentação e laser-terapia; cursos de preparo para o parto, cuidados com o recém-nascido e amamentação; furo de orelha humanizado em bebês, crianças e adultos.

Ela afirma que “o cenário obstétrico tem mudado a cada dia, assim como o olhar dos casais, em especial das mulheres. A busca pelo atendimento humanizado, em especial dos partos, tem crescido muito, assim como o desafio de mostrar à população os inúmeros benefícios que esse modelo trás para a mãe e para o bebê, deixando para trás a imagem de sofrimento que está relacionada ao parto normal. Temos um longo caminho a percorrer, e sou grata pela confiança que minhas pacientes e seus familiares depositam no meu trabalho. Acredito que quando os propósitos estão alinhados, todas as coisas cooperam para saírem da melhor forma possível. Temos muito ainda para avançar com a ajuda de Deus”.

O diferencial em relação ao obstetriz é que, por sua graduação ser um pouco mais ampla, a enfermeira obstetra pode atuar em diversas áreas, como UTI, Pronto Socorro, Pediatria e outros. Já o obstetra é o profissional que se forma em Medicina e faz residência em Ginecologia e Obstetrícia.

O enfermeiro obstétrico trabalha com os cuidados do recém-nascido e da parturiente (ou seja, a mulher que está em trabalho de parto ou acabou de dar à luz). Algumas de suas funções são:

fazer a preparação da mãe para o momento do parto, auxiliando-a com o que for necessário, sanando dúvidas e prestando apoio profissional e emocional;

monitorar, constantemente, os sinais vitais da mãe e do bebê;

auxiliar a mãe no pós-parto, prestando os primeiros atendimentos e respondendo às eventuais questões que podem surgir;

ajudar a parturiente em processos novos pra ela, como a amamentação e os cuidados com o bebê;

orientar a família e os acompanhantes.

Além disso, o enfermeiro obstetra também tem o dever de orientar a sua equipe.

Fotos: Paulo Ribeiro

A profissional estudou na Unifil, em Ourinhos(SP).

Além de consultorias domiciliares e para empresas, faz palestras e atendimento à grupos menores.

Seu Instagram é @enf.gabiabreu e o celular/whatsapp (43)99986-0601.