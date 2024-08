ENGAVETAMENTO de cinco veículos deixa 20 feridos no Norte Pioneiro (ASSISTAM)

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu ocorrência

Exclusivo: Aconteceu engavetamento (vídeos e fotos) às 16h44m desta terça-feira, dia 13, no KM 292 da PR-092 envolvendo cinco veículos com 20 feridos levemente, em Siqueira Campos.

Fiat/Tempra (placas de Matão/SP), motorista de 51 anos; sem ferimentos. Passageira: mulher de 53 anos, machucada e encaminhada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o pronto socorro de Quatiguá.

Renault/Master furgão, placas de Piraquara/PR. Condutor (44) sem ferimentos.

Micro-ônibus VW/Comil Pia (placas de Jundiaí do Sul) ocupantes viajando para trabalhar no terceiro turno da Pro Tork. Condutor (55) sem ferimentos. Passageira moça de 32 anos e com ferimentos encaminhada pelo SAMU para o pronto socorro de Joaquim Távora. Passageiros: de 29 anos levado ao PS tavorense. E outro de idade não confirmada levado à mesma unidade de saúde tavorense.

Caminhão Mercedes Benz/Atego 2430 (placas de Jacarezinho), dirigia um homem de 37 anos,

Caminhão Ford/Cargo 2429 (placas de Siqueira Campos), motorista de 37 anos também,

Os dois não foram atingidos.

Ninguém estava embriagados, segundo exames de etilômetro realizados.

De acordo com dados colhidos no local, posição dos veículos, declarações de todos, transitavam no sentido Quatiguá-Siqueira Campos, onde se envolveram no acidente.

Ao todo, machucados rapazes de 20, 22, 23 (dois), 24 (três), 26 (três) 27, 28, e oito mulheres de várias idades, de 22 até 53 anos.

A JJ Pronta Resposta e JJ Assessoria em Sinistros atuaram no caso.