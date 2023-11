Engenheiros se destacam em Foz

Liliana Franco Afonso recebeu Prêmio Destaque Profissional

Profissionais participaram do recente 49º Encontro Paranaense de Entidades de Classe(EPEC), do 32º Fórum de Inspetores e 16º Prêmio Crea-PR da Qualidade, em Foz do Iguaçu.

Três engenheiros de Santo Antônio da Platina visitaram o Npdiario para esclarecer o assunto. O presidente da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Fernando Fernando Ribeiro dos Santos (com a filha, Laura), Nelson Luiz e Liliana Franco Afonso.

É um Evento anual, o último do ano letivo, que tem como objetivo reunir profissionais das áreas tecnológicas, bem como gestores e representantes de Entidades de Classe do Paraná e diversas lideranças da engenharia, agronomia e geociências de outros Estados,

Na ocasião, ocorreu a homenagem aos laureados nas categorias Profissional Destaque, Carreira Destaque e Educador Destaque, sendo homenageados de diversas regiões que tiveram atuações de relevo, eleitos por mais de 600 representantes de instituições de Classe e de Ensino.

O Prêmio Inovação e Boas Práticas é uma ação do Colégio de Entidades de Classe que objetiva reconhecer as organizações que desenvolvem trabalhos diferenciados junto à sociedade, visando a valorização e defesa das profissões que compõem o Sistema Confea/Crea.

A escolha é feita pelos próprios participantes do evento em link específico liberado após a apresentação dos trabalhos.

Prêmio da Liliana foi Prêmio Destaque Profissional, de caráter exclusivamente cultural, sem fins lucrativos, buscando distinguir atuações nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, valorizando os trabalhos profissionais de sua área e Regional.