Enterrados corpos dos dois pescadores que morreram em Ribeirão

A dupla integrava grupo de amigos que, no Feriado de Tiradentes, foi na represa Chavantes. A embarcação usada na pescaria teve problemas mecânicos, e com a correnteza, tombou. Dois sobreviveram e dois não resistiram: Fernando Dallarmi, 32 anos, e Edson José de Mello, 38, ambos de Castro (cidade de 72 mil habitantes a 42 KM de Ponta Grossa).

Fernando deixou a mulher, Lucimara, e dois filhos. Edson não era casado.

O corpo de bombeiros tentou de todas as formas, com drones, motoaquáticas e aeronave, bem como apoio da Marina de Ribeirão Claro, mas não resultaram em resgates.

As buscas pelos pescadores terminou mesmo só nesta segunda-feira. Um corpo foi retirado das águas às 8h30m e o do parceiro às 14h30m distantes, respectivamente 4 km e um km do acidente.

Alguns veículos chegaram a desinformar que a fatalidade teria sido em Carlópolis, porém o barco naufragou em Ribeirão Claro.