Jaime Sacco falece aos 72 anos

Foi secretário de Esportes em Santo Antônio da Platina

Faleceu às 11h35m deste sábado, dia 13, o professor Jaime Saco (fotos), aos 72 anos.

Ele foi uma personalidade marcante, tendo atuado com dedicação e liderança em diversos cargos. Trabalhou como Secretário de Esportes em Santo Antônio da Platina e, mais recentemente, em Ivaiporã, onde impulsionou importantes projetos e iniciativas. Além disso, foi um membro ativo e respeitado do Rotary Club, contribuindo com sua experiência e engajamento.

Agiu no Codesi (Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Ivaiporã) de forma também elogiável.

Deixou a esposa, Ana Lúcia, um casal de filho e um neto, e muitos amigos, como o advogado Paulo Freitas e o ex-governador Orlando Pessuti.

Tinha diabetes, sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral), amputou uma das pernas, estava fragilizado e perdeu a vida numa Unidade de Tratamento Intensivo.

Velório iniciou às 20 horas na Capela Aliança. O corpo será sepultado às 14 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã.