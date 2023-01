Enterro do padre Adão comove Norte Pioneiro ( 3 vídeos)

Homenageado pelas Dioceses de Bandeirantes e Jacarezinho

O corpo do padre Adão Souza Pires foi sepultado sob forte comoção às 11h45m desta terça-feira, dia 24, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. Antes, o bispo Dom Antônio Braz Benevente presidiu a missa de corpo presente na igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, onde lágrimas e aplausos dos fiéis evidenciaram e reverenciaram a vida pastoral que terminou aos 66 anos, em Wenceslau Braz (Leia mais detalhes ao fim deste texto).

Ele faleceu de um infarto fulminante em torno de 11h50m desta segunda-feira, dia 23, no Hospital São Sebastião. Segundo o Npdiario apurou, participou da Festa do Padroeiro da cidade no fim de semana e iria almoçar no salão da Paróquia São Sebastião com religiosos e voluntários do evento. Em seguida, sairia em férias.

Como estava demorando, e pretendia antes resolver questões bancárias e também arrumar as malas para a viagem até Minas Gerais , o pároco padre José Mário dos Santos já estava apreensivo, quando recebeu a notícia vinda do hospital, que Adão tinha perdido a vida. O padre sentiu-se mal e tinha ido sozinho até a unidade de saúde, conforme a secretária da paróquia, Flávia, disse para a reportagem.

O primeiro velório foi na Igreja Matriz brazense com celebração de missa também de corpo presente na noite de segunda-feira. Após, foi transladado e velado agora na Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, centro, liderada pelo pároco, padre José Antônio.

Nesta terça-feira, celebrações de missas às 6h30m e dez horas na igreja, antes do enterro.

O bispo, comovido, disse ao final de sua homilia: “Hoje sepultamos um padre, mas temos a esperança que se torne a semente de novas e santas vocações”.

Em 2021, Adão foi submetido a um cateterismo no Hospital Araucária, na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, Gleba Palhano, em Londrina, porém estava bem e disposto nesta terça-feira.

Além de SAP e Cambará, ele também trabalhou em Jaguariaíva.

Foram celebradas duas Missas de corpo presente na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Santo Antônio da Platina, na manhã desta terça-feira, dia 24.

O primeiro ato religioso celebrativo começou às 6h30 presidido pelo Padre Marcos Paulo e concelebrado pelo Pároco Padre José Antônio, Padre Alex de Oliveira Nogueira (que trabalha bastante com a evangelização pelas plataformas digitais e apresenta programa religioso na Rádio Educadora jacarezinhense) e Padre Jefferson, além da participação do Diácono Yuri que será ordenado sacerdote em 11 de março, em Jacarezinho.

A Missa teve contou com o ministério de música Nossa Senhora do Carmo e leitores Ministros da Sagrada Eucaristia.

A outra Celebração ocorreu às dez horas presidida pelo Bispo Diocesano de Jacarezinho Dom Antônio Braz Benevente e concelebrada por diversos padres da Diocese. As leituras foram feitas por leigos da Matriz e, cantos, pelo Cursilho de Cristandade.

A Missa das 10h contou com a presença de dezenas de padres, entre os quais, alguns que a reportagem identificou, como: Pároco: Padres Pároco Roberto Claudiano e Vigário Padre Jeferson da Luz Bonifácio (Paróquia São Sebastião) de Andirá; Pároco Padre Valney Augusto Rodrigues (Paróquia São Geraldo Majela) de Bandeirantes; Pároco: Pe. Vagner Faustino (Paróquia Santo Expedido) de Bandeirantes; Pároco Padre Silvio Marcos Pawak e os vigários paroquiais Monsenhor José Maria Nogueira e Padre Antonio Carlos Qualia (Paróquia Nossa Senhora das Graças), de Cambará; Vigário Padre Clodoaldo da Luz (Paróquia Santuário Eucarístico Diocesano do Sagrado Coração de Jesus) de Ibaiti; Pároco Padre Valter Roberto Pereira e Vigário Pe Luciano Alves Enes (Paróquia Santo Antônio de Pádua) de Ibaiti.

Também o Padre Marcelo Gonçalves Mendes (Paróquia Sagrado Coração de Jesus), de Jacarezinho, ele que era até pouco dias atrás Pároco da Paróquia Santa Filomena, na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina; Pároco: Pe. Osvaldo José dos Santos (Paróquia São José Operário), de Jacarezinho; Pároco Pe. Aranildo Pereira de Souza e Vigário Pe. Dimas de Macedo Filho (Paróquia São Francisco de Assis e Santa Terezinha), de Jaguariaíva; Administrador Paroquial Pe Edson dos Santos da Silva (Paróquia São Sebastião), de Joaquim Távora; Pároco Pe. José Antonio Pereira Campos e Vigário Pe. Marcos Paulo Messias Rodrigues e o Diácono Yuri Mateus Mendes Giroldo (Paróquia Santo Antônio de Pádua), de Santo Antônio da Platina; Pároco Pe. Hélinton Aparecido Ribeiro (Paróquia São José), de Santo Antônio; Pároco Jone Alisson Gonçalves Bonilha Inácio (Paróquia Santa Filomena), de Santo Antônio; Pároco Pe. Celso Miquel (Paróquia São Judas Tadeu), também de Santo Antônio da Platina; Pároco: Pe. Claudinei Firmino Bueno (Paróquia Senhor Bom Jesus), de Sengés /Ouro Verde; Pároco Pe. Claudinei Antonio da Silva e Vigário Pe. Rubens Lopes Coelho da Paróquia Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, de Tomazina.

Outros presentes: Pároco Pe. José Mario dos Santos e Vigário Pe. Nereu Domingues (Paróquia São Sebastião) de Wenceslau Braz, aliás, onde era vigário paroquial o falecido Padre Adão Souza Pires; do Santuário São Miguel Arcanjo, de Bandeirantes estavam os Padres Rosinei Toniette (Reitor) e os Vigários auxiliares, Padres Roberto de Moraes Medeiros e Ivan Pedro de Oliveira. Padre Valdemir Granzotto de Moraes, do Santuário Santíssimo Nome de Jesus, de Joaquim Távora. Vigário auxiliar Padre Giancarlo Moreira Rodrigues, na Catedral Diocesana de Jacarezinho; também se fez presente o Diácono Permanente da Paróquia Santa Filomena, de Santo Antônio da Platina, João Batista Vilas Boas; além de vários seminaristas, freis da Comunidade Católica Proclamai, de Santo Antônio da Platina.

Nascido em Minas Gerais, filho de Francisco Pires de Miranda e Luzia Batista de Souza, Pe. Adão tornou-se um homem humilde e servo obediente da vinha do Senhor. Nasceu em 15 de abril de 1956, e após ter feito seu ingresso no seminário menor, completou todas as etapas de formação em estudos filosóficos e teológicos, foi ordenado para o bem espiritual da Igreja, em 28 de dezembro de 1996.

Destacou-se como grande estudioso com formação acadêmica exemplar:

Licenciado em Filosofia (2001) pela Universidade São Francisco, em São Paulo, Bacharel em Direito pela Faculdade de Jaguariaíva (2008) e Especialista em Cultura e Meios de Comunicação pela PUCSP (2008). Padre Mestre em Direito pelo Centro Universitário Eurípedes de Marília (UNIVEM) com a Dissertação: “A dignidade da pessoa humana: historicidade, conceito e transcendência – um estudo a respeito das encíclicas sociais católicas em comparação com a dogmática jurídica”, foi professor de Filosofia da Ciência e de Teodiceia no Seminário de Filosofia “Rainha da Paz”.

Foram 27 anos de ministério sacerdotal, exercido em muitas Paróquias da nossa Diocese, exerceu funções de Pároco e Vigário Paroquial: