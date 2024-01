Em Ibaiti entidade de transportes de cargas PROVOCA PREJUÍZOS

“Deixou inúmeras vítimas no município”

“A Associação dos Transportes Catarinense de Carga (ASTRACARG) a qual possui representantes comerciais em todos Brasil, tem causado prejuízos aos seus associados vendendo seguros para empresas e motoristas autônomos sem pagar as suas respectivas indenizações”. A denúncia é do advogado Tiago Freitas, de Ibaiti.

Com sua Sede e Administração no Município de Videira(Santa Catarina), segundo o profissional, a entidade oferece em seus clientes inúmeros benefícios como assistência 24 horas, proteção 100% Tabela Fipe do Veiculo, suporte para colisão, tombamento, incêndio, furto e vários outros serviço, “porém, quando o Associado busca soluções para os seus problemas se deparam com um problema maior ainda, aí onde começam as inúmeras tentativas para receber os benefícios que são ofertados na proposta inicial e não são cumpridos”, afima.

Em todos municípios que a ASTRACARG passa, de acordo com dr. Tiago, “deixa inúmeras vitimas, em Ibaiti, vários casos de falta de compromisso da Associação tendo proprietários aguardando há mais de dois anos para receber a indenização de veiculo roubado, e outros esperando há meses para receber o conserto de seus veículos”.

Em casos de indenização a Associação negocia o pagamento parcelado, “mas não cumpre com os pagamentos apresentando cheques sem fundos aos seus clientes”, adiciona.

“Com a perda de Credibilidade na região sul a ASTRACARG tem levado a suas atividades para outros Estados, onde novas vitimas estão aderindo seu seguro e não serão indenizadas quando precisar.

No estado do Paraná a ASTRACARG é polo passivo em processos de Inadimplemento, Práticas Abusivas, Indenização por Dano Material e Execução de Títulos Extrajudicial em varias comarcas, como Rio Negro-PR, União da Vitoria – PR, Londrina – PR, Sarandi – PR, Pato Branco – PR e Ibaiti – PR; na região sul são mais de 30 ações judiciais contra a Associação. Se você é cliente ou vitima da ASTRACARG procure um advogado de sua confiança e busque medidas judiciais cabíveis.O intuito da divulgação desta matéria e evitar que motoristas e empresários sejam vitimas desta associação”, crava Tiago de Freitas Siqueira.

A reportagem não conseguiu encontrar o departamento jurídico da entidade.