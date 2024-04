Ibaiti entrega kit maternidade para gestantes

Atendidas pelos programas sociais da cidade

A Prefeitura de Ibaiti está realizando a entrega de kits maternidade para gestantes atendidas pelos programas sociais do município. A ação é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

Os kits foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado estadual Ney Leprevost, e atende todas as gestantes que realizam suas consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município com atendimento de obstetrícia durante o período de pré natal sem ausência ou faltas as consultas e exames.

A entrega dos kits é realizada pela enfermeira Juliana, na Unidade de Saúde Central onde é realizado o pré natal e após a gestante completar 36 semanas de gestação.

São 243 kits maternidade contendo uma bolsa tipo berçário, talco infantil, banheira infantil, macacão para bebê, kit com meia, termômetro clínico, cobertor para recém-nascido, conjunto body, conjunto culote, babador infantil, trocador de fraldas, toalha de banho com capuz e caderneta de saúde conforme modelo do Ministério da Saúde.

O kit maternidade faz parte das ações assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde além do acompanhamento e orientação das gestantes atendidas nas unidades Básicas de Saúde do Município.