Entregues duplicação e trincheiras da 092 em Siqueira (vídeos)

Investimento de R$ 66 milhões agiliza acesso de veículos aos municípios de Quatiguá, Salto do Itararé e Tomazina

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugurou nesta sexta-feira (22) a obra de duplicação da PR-092 em Siqueira Campos. O municípío comemora 103 anos de aniversário em 2023.

A obra, fruto de um investimento de R$ 66 milhões, dá mais segurança aos motoristas que viajam pelo trecho e agiliza o acesso aos municípios da região.

A rodovia é a principal ligação do Norte Pioneiro a Curitiba e ao Porto de Paranaguá.

Além da duplicação de quatro quilômetros de rodovia, entre os km 279 e km 283, na saída da cidade para Quatiguá, foram construídas quatro trincheiras no trecho: duas delas na interseção com a PR-424, no acesso a Salto do Itararé, e duas trincheiras na ligação com a PRC-272, que dá acesso a Tomazina.

“Está é uma obra muito importante para a cidade. Siqueira Campos vem crescendo, se desenvolvendo e o poder público tem que acompanhar isso. Nós estamos entregando esta que é uma das grandes obras do Norte Pioneiro para dar mais conforto e segurança aos moradores do município e a todos aqueles que passam pela região”, afirmou o governador.

A rodovia também ganhou quase 3 km de vias marginais nos dois sentidos. Com isso, o trânsito de veículos que estão apenas de passagem pela PR-092 não se mistura mais com aqueles carros que estão se deslocando pelo perímetro urbano ou pelas empresas que estão na beira da estrada. A obra também incluiu uma rotatória, terraplanagem para aumento da área da pista, dispositivos de drenagem ao longo do trecho e sinalização.

“Muitos caminhões passam por aqui, de todos os estados do País. A obra melhora muito a nossa economia e protege a nossa população”, explicou o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o investimento se soma a uma série de obras entregues no Norte Pioneiro. Esse planejamento começou no primeiro ano de gestão “Nós estamos presentes em praticamente todos os municípios da região. Entregamos recentemente o novo contorno de Wenceslau Braz, um novo acesso ao santuário de Joaquim Távora, além de recursos para revitalizar vias urbanas de Santo Antônio da Platina. Estamos dando a atenção que o Norte Pioneiro merece”, disse.

A obra faz parte do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, iniciativa da Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

NOVAS CONCESSÕES – Outros trechos da rodovia também serão duplicados em breve. A PR-092 está no Lote 2 do novo programa de concessões rodoviárias , que vai a leilão no dia 29 de setembro, na Bolsa de Valores de São Paulo.

A duplicação vai do entroncamento com a PR-151, em Jaguariaíva, até o entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana), em Santo Antônio da Platina, passando pelos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora, em uma extensão total de 123,8 quilômetros.

Já a BR-153 será duplicada a partir do entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina, até Marques dos Reis, em Jacarezinho, chegando ao entroncamento com a BR-369, onde a Transbrasiliana já é duplicada, logo antes da divisa com São Paulo, próximo ao município paulista de Ourinhos. Serão 50,6 quilômetros de duplicação somente nesse trecho.

Rodovias das regiões dos Campos Gerais, entre outras, também serão duplicadas com a concessão do Lote 2. Ao todo, os investimentos devem ser de R$ 10,8 bilhões em 604 quilômetros de rodovias.

PRESENÇAS – Estiveram presentes na entrega da obra o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes; o deputado federal Pedro Lupion; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Alexandre Curi, Moacyr Fadel, Cobra Repórter e Thiago Buhrer; diretores da Pro Tork, Altair, Leodir, Neusa, Bruna, Beto e Marcelo Bonilha; prefeitos e demais autoridades da região.