Entregues novos desencarceradores elétricos ao 7° SGBI

Equipamentos conquistado pelo Deputado Federal Pedro Lupion

Na manhã desta sexta-feira (dia três), o 7° Subgrupamento de Bombeiros Independente, em Santo Antônio da Platina, recebeu os novos desencarceradores elétricos, conquistados por intermédio de emenda parlamentar do deputado federal Pedro Lupion (PP).

” Mais do que uma conquista é proporcionar a esses profissionais, que têm a missão de salvaguardar vidas, a chance real de oferecer mais agilidade e reduzir o tempo necessário para resgatar as vítimas, o que pode resultar em mais vidas salvas”, destacou o parlamentar.

O equipamento entregue, no valor de R$ 270 mil, possui moderna tecnologia e, de acordo com o comando do Subgrupamento, será utilizado em ocorrência de resgate veicular, possibilitando a retirada de pessoas presas dentro de carros sinistrados com maior eficiência e segurança.

Para o deputado, que é um forte parceiro da corporação, não há mérito maior do que proporcionar uma conquista que vai beneficiar diretamente os municípios que compõem toda a área de atuação do 7° SGBI. “São 20 municípios que serão contemplados com a possibilidade de um atendimento extremamente profissional e rápido oferecido pelos bombeiros da unidade”.

Na oportunidade o Comandante da 4ª Cia da Polícia Militar de Santo o da Platina, Capitão Marciano Corsini agradeceu ao deputado pelo empenho pelo equipamento.

Também estavam presentes na entrega:

Major Ezequiel Roberto Siqueira, o prefeito platinense Professor Zezão, capitão Angelino José de Siqueira, tenentes Ivna Caroline Dias e Eduardo Felipe Silva, demais bombeiros do efetivo, assim como os alunos do Curso de Formação de Praças do 7⁰ SGBI, e os vereadores Eduardo Ferreira, Mineiro, Flavinho, e Míriam.