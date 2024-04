EPR transforma as rodovias do Paraná

Programa de concessão prevê investimentos consistentes de R$ 12,3 bilhões durante o contrato

A EPR Litoral Pioneiro está comprometida com a transformação das rodovias do Paraná. Os investimentos de R$ 12,3 bilhões previstos no contrato de concessão visam contribuir com o desenvolvimento sustentável das regiões do Norte Pioneiro, Campos Gerais e Litoral, beneficiando assim todo o estado.

Já nos primeiros sete anos de contrato serão investidos R$ 8 bilhões em melhorias e obras de ampliação, com destaque para a duplicação de 350,2 km e implantação de 138,7 km de faixas adicionais. Com isso, a quantidade de pistas duplas saltará de 210 km de hoje para 560 km no oitavo ano do projeto de concessão e o trecho de rodovia com pista simples representará apenas 45 km. Atualmente, a pista simples possui 395 km de extensão.

Os demais canais da concessionária são:

Site: eprlpioneiro.com.br

Instagram: @eprlitoralpioneiro

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaWkVCZ3GJP6kulLJO3T

LinkedIn: grupoepr

Youtube: grupoepr

Facebook: eprlitoralpioneiro

X: @EPRLPioneiro

As melhorias previstas no programa de concessão incluem ainda 73,6 km de vias marginais; 73,1 km de ciclovias; 130 dispositivos de interconexão; 52 passarelas, 2 pátios de caminhões; 30 km de iluminação em trechos de serra, além de câmeras e Wi-Fi em todos os trechos.

A EPR Litoral Pioneiro está, neste momento, em fase de trabalhos iniciais, que visam transformar as condições de trafegabilidade das vias, proporcionando vias mais seguras e de maior fluidez. Nesta etapa são realizadas a renovação da pavimentação oe drenagem, atualização da sinalização viária e limpeza da vegetação.

O programa de concessão prevê, além das etapas de recuperação, manutenção e conservação das rodovias e de realização de obras de ampliação e melhorias, o atendimento aos usuários, com destaque para os serviços de atendimento mecânico e médico pré-hospitalar, garantindo mais segurança e conforto para quem utiliza as rodovias da EPR Litoral Pioneiro.

Outro benefício importante para a população é o Desconto de Usuário Frequente (DUF). Com ele quanto mais você usar as rodovias da EPR Litoral Pioneiro, maior o desconto na tarifa média de pedágio. O DUF é válido para carros de passeio com a TAG instalada.

A partir da segunda passagem pela mesma praça, o desconto já é aplicado, e os valores da tarifa são enviados pela operadora da TAG instalada no veículo. Além disso, todos os veículos com TAG tem direito ao DBT, o Desconto Básico de 5% na tarifa.

E para os motociclistas uma ótima notícia: as motocicletas as são isentas de qualquer cobrança.

Utilize o DUF e viaje com mais tranquilidade. Os valores de desconto variam por praça de pedágio e você pode obter todas as informações no site da EPR, utilizando a calculadora do DUF .

Para atender e informar a população a EPR Litoral Pioneiro dispõe de vários canais de atendimento, com destaque para o 0800 277 0153, que funciona 24 horas, sete dias por semana.