Equipe ANDRAUS é campeã da 2ª Divisão

Na comissão comandada por Claudemir Sturion também estava Caçapa e Claudinho Zurlo, todos ex-jogadores da saudosa Platinense

O Clube de futebol Andraus Brasil se sagrou Campeão da 2ª Divisão Paranaense 2023 ao vencer recentemente por 2×1 o PSTC, de Alvorada do Sul, jogando no Estádio da Vila Capanema, em Curitiba.

O vencedor precisava somente do empate para conquistar o título, mas, ainda assim, se mostrou superior dentro das quatro linhas e conseguiu vencer com o marcador a seu favor.

A equipe teve como técnico ao longo da competição, o platinense Claudemir Sturion, que trabalhou ao lado de sua comissão técnica, os ex-jogadores Pedro Caçapa e Claudinho Zurlo, este esposo da professora Graça Zurlo. E ainda Fernando, preparador de goleiros e irmão de Claudinho.

Aliás, os três vitoriosos foram atletas profissionais jogando pela saudosa Platinense que levava grande público nas tardes de domingo no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, no alto da Vila São José.

O clube Andraus foi fundado em 22 de maio de 2003 e, ao completar 20 anos este ano, conquista esta importante competição que lhe dá o direito de disputar em 2024 a Primeira Divisão do Campeonato Paranaense onde irá enfrentar os grandes da Capital Furacão, Coritiba, entre outros do Estado.

O Centro de Treinamento do Andraus que está localizado na Rodovia do Café, a BR-277, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba, possui dois campos para treinamento e jogos, uma cancha de areia com paredão, alojamento para 28 pessoas com TV e sala para internet, academia de musculação e ônibus para o transporte aos jogos.

Sturion tem uma vasta experiência no futebol, tendo atuado como jogador e ao se aposentar, partindo para técnico com uma carreira bastante respeitada, conquistando respeito de atletas, diretorias, torcedores e títulos. Sempre se mostrou bem focado e procura extrair o que há de melhor dos atletas que comanda em cada equipe onde trabalha e, neste primeiro semestre de 2023 não foi diferente.

Em 2022 Claudemir era técnico do Grêmio de Esportes Maringá que conquistou o título da Terceira Divisão do Paranaense de Futebol. A equipe não ficou com o técnico para a temporada seguinte e, justamente na estreia do Andraus, ele enfrentou a ex-equipe e venceu o Grêmio por 2×0.

Chegando pela primeira vez em sua história à 1ª Divisão do Paranaense, o time do Andraus venceu 5 partidas na fase de classificação, empatou 3 e perdeu apenas 1 jogo. Já, nas quatro partidas das semifinais e finais, sob o comando de Claudemir Sturion, o Andraus venceu 3 jogos e perdeu apenas 1.

Na final disputada na parte da manhã do dia 23 último o Andraus abriu o marcador aos 17min do 1º tempo com Gabriel e sofreu o empate aos 16min da etapa complementar. O gol da vitória veio aos 48min com João Gabriel colocando a bola pra dentro da rede do PSTC. O empate era suficiente para garantir o título porque no primeiro confronto entre as duas equipes, disputado em Alvorada do Sul, na casa do adversário, o Andraus também havia vencido pelo mesmo placar de 2×1.

Claudemir Sturion tem apresentado um trabalho bastante respeitado. Em 2008 foi campeão da Segundona com o time do Nacional de Rolândia. Em 2014 chegou ao título de vice-campeão da Primeira Divisão com o Maringá. Em 2022 foi campeão com o Grêmio na 3ª Divisão do Paranaense e, agora, em 2023, Campeão da 2ª Divisão pelo Andraus.

Com a fase em alta e o belo trabalho realizado é aguardar o desenrolar dos dias para saber o futuro de Sturion na 2ª Divisão do Paranaense em 2024 ou encarar a Primeira Divisão do Estado, até porque a diretoria do Andraus já se manifestou que tem a intenção de manter ele à frente da equipe para disputar a 1ª Divisão em 2024 e também anunciou reforçar o elenco para uma competição que será bastante disputada, pois é a competição elite do Estado. Alguns atletas do atual elenco campeão também devem sair porque há outras equipes interessadas em contratá-los pelo bom desempenho que tiveram dentro das quatro linhas na competição.

Alguns críticos dizem que as equipes comandadas por Sturion apresentam um esquema de jogo retranqueiro, mas nesta competição os números provaram ao contrário. A campanha do Andraus apresentou 18 gols marcados e 10 gols sofridos na fase de classificação.

Nas semifinais e finais foram 7 gols positivos e 4 tomados, resultado em saldos positivos em ambas as fases da 2ª Divisão do Paranaense. Para Sturion, os jogadores se mostraram muito determinados. “Ao longo da competição os jogadores se fecharam, era nítido o compromisso do grupo visando algo mais e deu nisso, o título com mérito de todos”, disse ele que em seguida seguiu para Santo Antônio da Platina onde reside.