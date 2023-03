Esclarecido homicídio de jovem platinense

Assassinado por motivo fútil e de maneira covarde

Em ação conjunta das Polícias Civil e Militar foi elucidado o crime de homicídio ocorrido no último dia sete. Na ocasião, Mateus Afonso (fotos), de 20 anos, perdeu a vida de modo violento e banal.

A motivação do crime seria uma vingança em razão da vítima ter supostamente furtado a residência de uma mulher que possui parentesco com traficantes.

Conforme apurou a investigação um elemento de 20 anos veio de Santa Mariana num VW/Santana e se encontrou com outros dois moradores de Santo Antônio da Platina (ambos com 23 anos) e em seguida, em posse de revólver e pistola, sequestraram o rapaz que estava na residência de um amigo e o levaram até o Mirante da rodovia PR-439, local em que o mataram com disparo de arma de fogo.

Na semana passada, os dois suspeitos de Santo Antônio da Platina foram presos em uma operação contra o tráfico de drogas realizada no bairro Jardim Altvater.

O último envolvido foi preso em Santa Mariana pela ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) na tarde desta quinta-feira (dia 30).

Foram indiciados pelo cometimento do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e impossibilidade de resistência da vítima e estão à disposição da Justiça.