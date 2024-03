ESCOLA EM TEMPO Integral em Tomazina

Educação avança e se moderniza na cidade

A Escola em Tempo Integral já é uma realidade no Bairro da Anta, graças ao apoio da Direção, dos professores, servidores e principalmente dos pais.

“Conseguimos tirar esse sonho do papel na Escola José Emídio Martins. Todos os alunos passam ao menos um dia inteiro na instituição, tendo aulas extras e reforço escolar; com uma proposta pedagógica alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o 4° ano já conta com uma jornada de 35 horas semanais”, informa o prefeito Flávio Zanrosso.

“Meu agradecimento especial a nossa Diretora da rede Municipal Vanderléia, ao Diretor da Rede Estadual, Fábio Godói, ao NRE de Ibaiti e ao Secretário de Educação, Flávio Fontanelli e sua equipe; a educação é a chave para um futuro promissor e uma sociedade próspera”, adicionou.

Escola Municipal José Emídio Martins

Educação Infantil: 14 alunos.

Educação Fundamental: 45 alunos – alunos de 4 e 5 anos.

Atividades de Contraturno: Educação Infantil (14 alunos) + 1°, 2°, 3° e 5° anos (26 alunos) – alunos de 6 à 10 anos.

Educação em Tempo Integral: 4° ano (19 alunos) – Alunos de 9 anos

Total de Alunos: 59

Diretora: Vanderleia Depizzol

Secretário Municipal de Educação: Flavio Santos Fontanelli

No ano de 2023, iniciado, a pedido da comunidade escolar, um projeto de contraturno na escola municipal José Emídio Martins. Todos os alunos passavam ao menos um dia inteiro na escola, com aulas de reforço escolar e desenvolvendo diversas atividades pedagógicas.

Realizados diversas atividades de leitura e produção de textos, atividades que resultaram no lançamento, com direito a uma “manhã de autógrafos” de um “livrinho” escrito pelos alunos.

Para 2024, ampliado o projeto e a quantidade de alunos frequentando o contraturno. O 4° ano, que conta com 19 alunos, transformou-se na primeira turma municipal funcionando em tempo integral! “Neste ano, iremos continuar com nosso projeto literário, trabalhando, de forma lúdica, com poetas brasileiros que se dedicaram à literatura infantil! Teremos, portanto, mais um lançamento de um livrinho! Daremos continuidade, também, aos projetos de educação ambiental e faremos, novamente, atividades de plantio de mudas no Dia da Árvore”, detalhou Fontanelli.