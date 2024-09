1º Ano A palavra cantada Amazônia;

1º Ano B (dança) Lenda do Boto Rosa;

2⁰ ano A Dança Carimbó Música Dona Maria que Dança é Essa;

3º A Dança do Maçarico;

3⁰ Ano B Dança Festival de Parintins;

4⁰ Ano A dança música Voando pro Pará

5⁰ Ano Apresentação teatral O Vaqueiro Misterioso;

1⁰ Ano C Ritmo Quente;

2⁰ Ano B Dança Tic Tic Tac;

2⁰ Ano C Dança Toada do boi Garantido;

3⁰ Ano C Dança Desfileiro;

4⁰ ano B Dança do Maçarico;

5⁰ ano B Voando pro Pará;

O estabelecimento de ensino (foto), que fica na Rua Lindolfo de Castro, 184, no Parque Itatiaia, perto da Vila Ribeiro, está sendo reformado.