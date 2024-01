Escolas estaduais do Norte Pioneiro terão 95 novos professores e também pedagogos

Aprovados em concurso público nos Núcleos Regionais de Cornélio Procópio, Wenceslau Braz, Jacarezinho e Ibaiti

Os Núcleos Regionais de Cornélio Procópio, Wenceslau Braz, Jacarezinho e Ibaiti, no Norte Pioneiro, vão receber 95 novos professores e pedagogos que foram aprovados no mais recente concurso público realizado pelo Governo do Paraná para reforçar a rede estadual de ensino. Os profissionais tomaram posse entre segunda-feira (15) e terça-feira (16) e estarão à disposição das escolas no início do ano letivo, em 5 de fevereiro.

Em todo o Paraná, 1.195 profissionais de todas as disciplinas foram convocados para reforçar escolas de todos os 32 Núcleos Regionais da rede estadual de ensino. O último concurso para contratação efetiva de professores tinha acontecido em 2013.

Wenceslau Braz receberá 27 novos profissionais, Jacarezinho terá 24 convocados; Cornélio contará com 27 e Ibaiti também receberá 17 profissionais.

Na divisão por disciplinas, os núcleos do Norte Pioneiro terão novos professores de arte, biologia, ciências, educação física, filosofia, geografia, história, língua estrangeira, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. Além disso, pedagogos também foram convocados para as escolas dos núcleos da região.

A região de Loanda, do Noroeste, chegou a ser incluída, mas de forma equivocada.

Os profissionais foram convocados para que o Paraná siga tendo a melhor educação do País. Segundo o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Estado tem o melhor Ensino Médio do Brasil e está entre os líderes nacionais nos anos finais do Ensino Fundamental. A rede estadual tem cerca 1 milhão de alunos em 2 mil escolas.