Escolas municipais terão ar condicionado

Nas 23 unidades de Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina – através da Secretaria Municipal de Educação – deu início nesta semana a instalação de 350 aparelhos de ar condicionado destinado às escolas do município.

Todas as salas de aulas, secretarias e outros setores dos 23 estabelecimentos de ensino serão refrigerados, um investimento de mais de R$2 milhões originários de recursos próprios da administração municipal. A empresa vencedora da licitação foi a Ideal Refrigeração, de Londrina, que começou a instalação na Escola Sagrada Família e na sequência seguirá para escola Pedro Claro de Oliveira.

“Estamos investindo na infraestrutura das escolas e também no bem estar dos alunos e professores. O ambiente de ensino além de adequado, precisa ser agradável para os alunos e hoje nossa administração comemora mais essa conquista para nossas crianças”, destacou o prefeito em exercício Francisco Monteiro.