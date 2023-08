Espetáculo de teatro de sombras na Casa da Cultura (assista)

“A lenda da erva-mate” tem apresentações gratuitas para estudantes de escolas públicas

Nesta quarta-feira (30) o espetáculo de teatro de sombras “A Lenda da Erva- mate”, da Cia Karagozwk será exibido na Casa da Cultura Platinense. As apresentações acontecem às nove horas e às 14 horas. A peça é gratuita e dirigida para alunos da rede pública de ensino.

Às 18h30, professores, estudantes e a comunidade poderão participar de uma oficina sobre técnicas de construção de bonecos de sombras e de manipulação da luz.

A turnê do espetáculo iniciou neste mês, já percorrendo os municípios de Campo Largo, Guarapuava e Palmeira. “Os alunos demonstram muita curiosidade pelo teatro de sombras e interesse pelo tema, interagindo todo tempo com o espetáculo”, conta o diretor da Cia Karagozwk, Marcello Andrade dos Santos.

A produção do espetáculo foi viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet), contando o patrocínio do Grupo Lavoro, do BRDE e do Grupo Servopa. A direção de produção é da ABC Projetos Culturais.

A montagem do espetáculo teve início no ano passado, envolvendo múltiplas linguagens. O cenário é uma habitação ancestral dos índios guaranis, desenvolvida pelo experiente cenógrafo curitibano Márcio Innocenti.

Um telão posicionado ao fundo da habitação possibilita a projeção dos bonecos de sombra, bem como a reprodução de filmagens com cenas de matas e florestas paranaenses, além de plantações de mate. “Temos uma dramaturgia muito dinâmica, envolvendo atores no palco, projeção de sombras e interação de silhuetas com filmagens de locais reais. É uma estética inovadora e instigante”, explica o diretor da Cia Karagozwk e diretor artístico do espetáculo, Marcello Andrade dos Santos.

A escolha do tema não aconteceu ao acaso. A Cia Karagozwk vem desenvolvendo produções que levam ao público estudantil memórias, histórias e referências paranaenses. “É uma forma de trabalharmos a interface entre a escola e o teatro, trazendo à tona temáticas ligadas à nossa identidade e que podem continuar sendo abordadas em sala de aula”, assinala o diretor da Cia. Entre 2019 e 2022 a Cia. Karagozwk produziu e circulou com o espetáculo “Menestrel conta a imigração no Paraná”, discutindo a colonização do Estado.

Ao final da apresentação os alunos recebem uma cartilha trazendo informações sobre o espetáculo e sobre o ciclo da erva-mate. Nela, poderão perceber a influência indígena através do folclore, das tradições e dos costumes guaranis na disseminação da erva-mate. A cartilha ainda aborda o impacto político e social desse ciclo econômico, que foi um dos mais representativos do Estado. O Paraná ainda hoje continua sendo o principal estado brasileiro no cultivo da cultura, responsável por 87% da produção nacional.

O espetáculo “A lenda da erva-mate” também retrata o amadurecimento e aprimoramento constante do trabalho de teatro de sombras desenvolvido pela Cia karagozwk ao longo de 38 anos de atividades. “A Cia. Karagowzk se renova e moderniza sua arte a todo momento, mesclando linguagens, criando experiências através da cenografia, de filmagens, elementos de sombras e interação com atores no palco”, revela a diretora de produção do espetáculo, Alessandra Bucholdz.

A Companhia Karagozwk é uma das precursoras no trabalho com teatro de sombras no Paraná. No início da década de 80, o diretor da Cia, Marcello Andrade dos Santos estudou o teatro de sombras no Instituto Del Teatro de Sevilla, na Espanha.

Desde então, segue permanentemente pesquisando e aprimorando sua técnica. Em 2012 a Cia Karagozwk representou o Brasil no X Taller Internacional de Títeres de Matanzas, que aconteceu em Cuba. Em 2015 ministrou oficina de teatro de sombras na Escuela Latino Americana de Los Títeres, no México. Marcello Santos é citado desde 2009 pelo Dicionário do Teatro Brasileiro, como referência nesta arte.