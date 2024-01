Está presa na cadeia platinense a líder do bando que matou o idoso em Wenceslau

Duas pessoas da quadrilha já encarceradas e um comparsa morto em confronto com a PM

A Polícia Militar prendeu em Ibaiti nesta sexta-feira, dia 19, Claudiane Piedade (fotos), de 22 anos, chefe da quadrilha que roubou e matou Roque Bronqueti (foto), 72 anos, em Wenceslau Braz,

A jovem criminosa estava num Renault Clio de cor prata na avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, centro ibaitiense, acompanhada, e acabou sendo reconhecida e encarcerada. O veículo estava sendo conduzido por um homem que relatou ter acabado de conhecer a jovem e que só estaria lhe dando uma carona. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Claudiane está numa cela na carceragem do Departamento da Polícia Penal, na Vila Claro, de Santo Antônio da Platina (fotos).

O inquérito corre por Wenceslau Braz.

Bronqueti foi encontrado morto com pés e mãos amarrados no Rio Tibagi no dia 6 de janeiro, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).

As polícias caçavam a moça principalmente em Pinhalão, Ibaiti, Siqueira Campos e mesmo em Wenceslau Braz, onde a vítima foi enterrada no último dia nove.

Claudeci Ferreira Lima morreu em confronto com a PM no Residencial Cristal, em Londrina. Uma outra mulher, Maria Fernanda(19 anos), foi presa na quarta-feira (17) e Lucas Aparecido dos Santos Dias também está encarcerado.

O bando foi na casa de Roque Bonqueti, que deixou três filhos e dois netos, e levaram uma Nissan Frontier, dinheiro, entre outros. Festejaram o crime com churrasco.

Claudiane era a “ficante” de Bronqueti.

As qualificadoras são suficientes para condenar a jovem a muitos anos de encarceramento: premeditação, motivo fútil, meio cruel sem direito de defesa, todos já com acervo probatório.

Veja também: https://npdiario.com.br/capa/presa-em-ibaiti-lider-do-bando-que-matou-idoso-de-wenceslau/