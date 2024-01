Recebe alta cardíaco levado por aeronave

Ivan Prado é de Santo Antônio da Platina

Ivan Prado (fotos), de 64 anos, na quarta-feira teve que ser encaminhado de helicóptero às pressas para a Santa Casa de Londrina em função de infarto.

Neste sábado, dia 27, familiares informaram que ele permanece estabilizado após ser submetido a uma angioplastia e que recebeu alta nesta tarde.

Ele é de respeitada família de Santo Antônio da Platina, onde reside com a esposa, Rosane, os filhos Gilmar, Gerusa e Gabriel, e três netos, Emanuel, Benjamin e Leon.

A angioplastia coronária é um procedimento invasivo que visa estabilizar o fluxo sanguíneo do músculo cardíaco quando há entupimento de artérias. Para isso, é introduzido um cateter pela perna ou braço e o direcionamos até o coração.

O cateterismo diagnostica artérias coronárias entupidas; analisa possíveis más-formações em crianças e recém-nascidos; verifica a existência de anomalias estruturais do órgão etc. O cateterismo cardíaco examina o interior do órgão e dos vasos sanguíneos que o irrigam, ou seja, tem função diagnóstica.

Já a angioplastia coronária é uma abordagem terapêutica, um tratamento para alterações detectadas.

A angioplastia com stent é uma indicação de rotina para quadros de doença coronariana.

O objetivo é restaurar o fluxo sanguíneo, por meio da introdução de uma malha de metal (chamada stent) no interior da artéria obstruída.

Atualmente, os stents são revestidos por medicamentos com ação anti-inflamatória e imunossupressora, que têm a finalidade de evitar nova obstrução do vaso em questão.