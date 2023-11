Estado envia recursos à capelas mortuárias e cemitérios em 5 cidades do NP

Figueira. Barra do Jacaré, Quatiguá, Ribeirão Claro e Santa Mariana

O Governo do Paraná destina recursos para a construção, ampliação ou reestruturação de capelas mortuárias e cemitérios, em 65 municípios, de todas as regiões do Estado. Desde 2019 foram liberados R$ 39,90 milhões por meio da Secretaria das Cidades (Secid), disponibilizados através do Programa de Transferência Voluntária, pelo qual as prefeituras não devolvem os recursos recebidos, ou pelo Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), do governo estadual.

O secretário da Secid, Eduardo Pimentel, lembra que a população precisa ter suas demandas atendidas em todas as situações. “Daí a importância do investimento público na criação de locais adequados e dignos para uso nos momentos de maior dificuldade, dor e tristeza. É uma manifestação de respeito a todos os paranaenses”, afirma Pimentel.

Do total liberado, recursos foram destinados para capelas mortuárias em Barra do Jacaré, Quatiguá, Ribeirão Claro e Santa Mariana, e restauração do cemitério de Figueira.

“Temos buscado recursos para viabilizar obras em todos os cantos da cidade e em todas as áreas. Além de atender o maior número de pessoas possível, a administração pública precisa de ter o olhar social, de acordo com as necessidades da população”, diz o prefeito Gerson Colodel, de Almirante Tamandaré, cidade da Região Metropolitana de Curitiba.

No município, a prefeitura constrói duas capelas mortuárias com o apoio da Secretaria das Cidades. Uma delas, no valor de R$ 971,94 mil, em Vila Rachel, terá três salas, três copas, pátio coberto, espaço para a administração, instalações sanitárias, depósito de material de limpeza, pergolado e jardim. A obra está em 74% executada.

A outra unidade, no Bairro Cachoeira, viabilizada com o investimento de R$ 760,46 mil, está com 35% construída. Ambas as iniciativas foram viabilizadas pelo Programa de Transferência Voluntária.