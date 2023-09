Estrada de santuário de SAP será asfaltada

Com patrocínio quase certo da Itaipu Binacional

Uma equipe de engenheiros da Itaipu Binacional esteve em Santo Antônio da Platina nestas segunda (25) e terça-feira (26) em vistorias e análises para um projeto conjunto com a prefeitura para pavimentação da estrada que leva ao Santuário Nossa Senhora das Graças (fotos), próximo a PR-092(perto do Monte Real).

Com uma extensão de 2,5 quilômetros, a pavimentação tem um valor estimado de R$ 2 milhões, num projeto que busca patrocínio da empresa. A vistoria foi acompanhada por uma equipe de engenheiros da prefeitura e do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Luis Carlos da Silva (fotos).

A pavimentação integra uma série de investimentos projetados pelo prefeito José da Silva Coelho Neto (professor Zezão) e o vice-prefeito Francisco Monteiro (Chico da Aramon), com foco no turismo religioso no município. Recentemente, o chefe do executivo esteve em Foz do Iguaçu na sede da Itaipu Binacional onde conheceu de perto os projetos da empresa e pleiteou diversos investimentos para Santo Antônio da Platina.

De acordo com o padre Marcos Paulo Messias Rodrigues, reitor do Santuário, o asfalto beneficiará além dos fiéis, toda a comunidade local, principalmente com parte do escoamento da safra dos produtores rurais.