Estudante de Siqueira Campos participa de PROJETO DA ALEP

Do Colégio Cívico Militar Segismundo Antunes Netto

Exclusivo: A estudante Fernanda Batista Rosa Domingues, do Colégio Cívico Militar Segismundo Antunes Netto de Siqueira Campos, cujo Núcleo Regional de Educação é de Ibaiti, participa do projeto da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) intitulado “Geração Atitude”.

Acompanhada da Professora Zenaide da Silva Lucas, apresentou projeto de Lei:

“Projeto de lei para “O geração atitude” Um olhar atento às escolas rurais do Paraná.

Professora: Zenaide Lucas

Aluna: Fernanda

2°A

EMENTA

Dispõe que todas as Escolas rurais do Paraná recebam investimentos adequados às suas necessidades a fim de equipararem-se totalmente às escolas urbanas evitando a diferença no desenvolvimento do aluno.

NORMATIVA

Art. 1° Destinar devidamente às escolas do campo os mesmos investimentos que recebem as escolas urbanas correspondendo às necessidades.

Certificar-se de que os investimentos estão de fato chegando à todas as escolas e sendo utilizados para os devidos fins.

Manter a qualidade de equipamentos, prédios e materiais.

Art. 2°. Promover incentivo aos professores para que desempenhem alguns trabalhos específicos nessas escolas a fim de tentar equiparar o desenvolvimento dos alunos com trabalhos adaptados conforme as necessidades de cada turma ou escola.

Art. 3°. Promover esforços no sentido do não fechamento das escolas do campo, o que muito tem acontecido nos últimos anos.

JUSTIFICATIVA

Analisando o quadro atual da educação rural é possível perceber uma disparidade entre o desenvolvimento do aluno de uma escola rural e as escoladas urbanas. Em sua maioria, os estudantes das escolas rurais acabam sentindo-se em desvantagens quanto a seu caminho de desenvolvimento estudantil.

Eu, por exemplo, estudei em uma escola rural até concluir os primeiros anos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano estive compartilhando dos conhecimentos apresentados a mim neste local. Ao iniciar os anos finais do fundamental precisei migrar para uma escola na cidade, apenas nesta situação é que pude ter a real percepção de que havia uma diferença gritante entre tudo que aprendia e tinha acesso lá e que meus colegas de turma tinham ali. Na realidade, soube que era muito diferente, mas não entendia o motivo, ou melhor, do que se tratava a diferença.

Essa percepção passou ao meu entendimento aos poucos, conforme fui entendendo onde pontuavam essas desigualdades. Cheguei a imaginar que seria apenas comigo, porém, depois que o tempo foi passando tive a oportunidade de comentar esta problemática com a turma e descobri que outros alunos sentiam o mesmo anseio que eu, vindos de escolas rurais diferentes da minha. Tal fato corrobora para a confirmação do que pensara. É necessário um olhar especial para as necessidades de estudantes que assim como eu, amam o espaço que estudavam, mas sabe que poderia ser bem melhor se recebesse os investimentos necessário.”

Sobre o Programa Geração Atitude

Alunos dos 32 Núcleos Regionais de Ensino do Paraná desembarcaram em Curitiba para cumprir a etapa final do programa Geração Atitude. Esta última fase é nominada de Caravana da Cidadania onde alunos com projetos vencedores em sua etapa vêm à capital paranaense para conhecer a sede dos poderes e defender seus projetos no Plenário da Assembleia Legislativa.

No primeiro dia de trabalho, estudantes e professores visitaram a sede do Ministério Público e a sede do Poder Executivo, o Palácio Iguaçu. Pela manhã, o grupo foi agraciado com uma palestra explicativa sobre as funções e obrigações do Ministério Público que “existe para defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Cabe ao Ministério Público atuar na proteção das liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis. Embora faça parte do Sistema de Justiça, o Ministério Público é uma instituição independente, que não está subordinada a nenhum dos Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), gozando de autonomia para o cumprimento de suas funções”.

A procuradora de Justiça, Coordenadora do Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição do MPPR e Subprocuradora Geral para Assuntos de Planejamento Institucional do MPPR, doutora Samia Saad Gallotti Bonavides, recepcionou os alunos e explicou um pouco sobre o projeto Geração Atitude. “É importante que o Ministério Público comunique a respeito de qual é o papel dele para a Sociedade, e fazemos isso de diversas maneiras. Como atividade relacionada à Escola Superior do Ministério Público, nós temos alguns projetos de extensão. E o Geração Atitude é um dos projetos de extensão, ele já tem alguns anos e tem uma projeção muito legal, porque ele não acontece só aqui em Curitiba, ele acontece no Paraná todo”.

“É um pouco de levar a estudantes lições sobre Democracia, diálogos que produzem a construção da cidadania, discutir questões que estão relacionadas à nossa vida coletiva. E o Ministério Público participa disso ao estar ao lado do Poder Judiciário, atuando na esfera pública, fazendo pedidos em prol da coletividade, em prol dos direitos coletivos, em prol da infância, da saúde, do meio ambiente, então o que fizemos aqui com estes estudantes da Caravana da Cidadania é falar um pouco de todas esta atividade do Ministério Público”, completou a procuradora Samia Bonavides.

O professor Dilvano Leder de França, técnico pedagógico do Departamento de Programas para a Educação Básica da Secretaria da Educação, explicou sobre a escolha dos alunos do programa Geração Atitude para a etapa final, Caravana da Cidadania. “O programa de Geração Atitude é feito de várias etapas e essas etapas incluem, primeiramente, o trabalho com os professores na escola, com o Guia do Cidadão, ao ter trabalhado todas essas temáticas que envolvem a questão da cidadania, o processo de não corrupção e várias temáticas relacionadas com o voto. Além disso, eles recebem a visita dos promotores da equipe do Ministério Público, que vão até as escolas, fazem uma palestra e os alunos tiram dúvidas e fazem as suas perguntas. A partir daí eles começam, então, fazer o processo junto com os professores nas escolas de elaboração de um projeto de lei. Nesta edição foram mais de 20 mil alunos que participaram, ou seja, mais de 20 mil projetos que foram elaborados e a escola monta uma comissão de professores, equipe pedagógica, que elegem os três melhores projetos. Estes são submetidos para a Assembleia legislativa e aí chegamos aos 32 que estão aqui hoje”.

“Acredito que todo projeto elaborado tem seus benefícios no sentido da complementação, primeiramente, da jornada pedagógica dos estudantes e possibilita esse contato com temas relacionados com a cidadania, com o direito, com exercer suas funções cidadãs e assim, o aluno conhecer o que é um projeto de lei, como que ele é construído, como que é o processo democrático e participar conhecendo cada etapa desse processo até chegar na Assembleia e poder defender o seu projeto. Penso que isso é um grande passo para termos como um trabalho de cidadania dentro da escola também”, concluiu o professor Dilvano França.

Palácio Iguaçu, sede do Poder Executivo

No período da tarde os estudantes e professores visitaram a sede do Poder Executivo (Palácio Iguaçu). Idealizado para homenagear o Centenário da Emancipação Política do Paraná, em 1953, durante o governo de Bento Munhoz da Rocha Neto. Logo ao assumir o cargo, o governador deu início a concepção do Centro Cívico, projeto idealizado pelo Plano Agache na década de 40, com o intuito de sediar edifícios públicos. Um dos pilares da região seria a construção do Palácio Iguaçu, além de outras edificações como o Palácio 29 de Março (Prefeitura), Assembleia Legislativa e o Palácio da Justiça.

O Palácio é obra do engenheiro e arquiteto paranaense David Xavier de Azambuja e tem 15.191 metros quadrados e abriga a estrutura administrativa da Governadoria, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar e Secretaria da Comunicação Social. O prédio também é casa de um acervo de cerca de 500 quadros e esculturas, além de porcelanas, móveis e tapeçarias que retratam a formação do Paraná

A Caravana da Cidadania iniciou a visita pela Capela Ecumênica que também guarda a imagem da padroeira do estado, Nossa Senhora do Rocio, passando em seguida para o Salão Monumental que guarda o painel de arenito do artista plástico Humberto Cozzo representando os diversos ciclos econômicos da história do Paraná. Outro ponto alto da visita foi ao painel em óleo sobre tela que representa a instalação da Província do Paraná. O quadro foi pintado pelo artista plástico paranaense Theodoro De Bona, nascido em Morretes e discípulo de outro expoente da arte no Paraná, Alfredo Andersen.

Nos jardins interiores, os estudantes do Geração Atitude e seus professores visitaram o mapa do Paraná esculpido pelo artista Miguel Roger em alto relevo, onde podem ser observados, em escala cartográfica, os três planaltos do relevo estadual, a Serra do Mar e o Litoral.

O professor Guilherme Fonseca de Oliveira do colégio estadual Machado de Assis de Londrina, ensina a disciplina Projeto de Vida e acompanha os seus alunos na visita. “Através do programa Geração Atitude nós trabalhamos com os alunos os conceitos básicos sobre Democracia, instituições republicanas, a estrutura da Assembleia Legislativa, quem é o governador, quem são os deputados estaduais, o que fazem os parlamentares, divisão de competências, enfim, o básico da estrutura dos poderes no âmbito estadual. O foco da Geração Atitude é formar jovens para um futuro, explicando sobre comportamentos que promovem a corrupção, com uma preocupação de formar adolescentes e jovens moldados para probidade e para honestidade. Assim eu vinculei a disciplina de Projeto de Vida e busquei, entre os alunos, quem tinha interesse em ir para essa próxima etapa que é o de elaborar projetos de lei voltados para o contexto estadual”, disse.

“A visita nessa última etapa, da Caravana da Cidadania, é fantástica, uma experiência única os alunos experimentarem isso, uma pena que não possam todos estar aqui, mas se você falar sobre instituições, é uma coisa muito abstrata, quando você vem a um Palácio como esse que nós estamos, por exemplo, tudo isso toma forma”, complementou.

O aluno Victor Telles Ribeiro, do colégio estadual Presidente Vargas de Telêmaco Borba, contou um pouco deste primeiro dia de visita na capital paranaense. “Estou achando as visitas muito interessantes. Foi legal visitar o Ministério Público e agora o Palácio Iguaçu. Poder visitar a capital e as sedes dos poderes é muito interessante, além de poder apresentar um projeto de lei feito por nós lá na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná amanhã”.

A estudante do colégio estadual Machado de Assis de Londrina, Ana Luísa Possetti Godoi, também comentou sobre este primeiro dia da Caravana da Cidadania. “Eu fiquei muito feliz quando eu percebi essa oportunidade, porque assim, a gente vem dentro de um cenário onde cada vez mais a gente, como juventude, tem ficado alheia das decisões que são tomadas. E realmente poder participar de um projeto que tem esse intuito de colocar a gente como protagonistas nisso, incentivar que sejamos protagonista na política. Tem sido muito gratificante, eu estou adorando a experiência. Eu gostei de poder conhecer não só os lugares, de maneira territorial, mas conseguimos ver realmente a história por trás”.

Para a aluna Rafaela Cristina da Silva Veiga Caldi, também do colégio estadual Machado de Assis de Londrina, “está sendo uma experiência muito rica conhecer um pouco mais sobre a história do Paraná. Eu estou aprendendo muita coisa aqui hoje. Está sendo muito gratificante poder conhecer um pouco mais parte da política do nosso estado, porque é muito importante tomar a voz ativa e participar mesmo”.

Amanhã (08), segundo dia do evento, os estudantes participaram da sessão no Plenário da Assembleia Legislativa onde defenderão seus projetos de lei e será anunciado o projeto vencedor da 8ª edição do Geração Atitude que poderá, inclusive, se transformar oficialmente em projeto de Lei para apreciação dos parlamentares paranaenses.

Serviço:

9h30 – Sessão na Assembleia Legislativa do Paraná

14h – Visita interativa ao Museu Oscar Niemeyer (MON)