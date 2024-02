Estupra menina de 11 anos em Cornélio e é preso em S. ANTÔNIO

Pela Polícia Militar quando tentava fugir num carro

A Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, na quinta-feira, 15, prendeu homem suspeito de estupro de vulnerável (menina de 11 anos)

Após informações repassadas pela Agência de Inteligência do 18º Batalhão de que o indivíduo era acusado do crime ocorrido na cidade de Cornélio Procópio, e deslocando-se sentido Santo Antônio da Platina, com identificação do veículo, a polícia diligenciou.

Foi procedida abordagem do referido carro, identificado o autor e sendo este reconhecido pela vítima. Ele recebeu voz de prisão.