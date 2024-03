Evento debate crédito rural em Londrina

Primeiro encontro do Fórum Debate

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento (FPSNP) realizam nesta quinta-feira (dia 14), às 14 horas, o primeiro encontro do Fórum Debate – ciclo de eventos regionais.

O objetivo é discutir o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo do Brasil. O seminário “A importância do crédito rural: sustentabilidade e tecnologia” será realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Londrina e é aberto a todos os interessados.

Estão confirmadas presenças do presidente da ABDE e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR), presidente da FPSNP. A deputada Luísa Canziani(foto), que também é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, destinou emenda parlamentar para viabilizar o evento. Londrina abrirá a Agenda 2024 de eventos regionais.

“Escolhemos Londrina pela força que o agronegócio representa não só em nossa cidade como em toda a Região Norte do Paraná. Além de sermos um dos maiores produtores de alimentos do nosso País, concentramos duas grandes instituições de pesquisa, como a Embrapa Soja e o IDR”, salienta a deputada Luísa. O agronegócio foi o grande responsável pelo crescimento de 6,9% do PIB do Paraná no ano passado.

Segundo Celso Pansera, presidente da ABDE e da Finep, o evento tem por objetivo promover o diálogo entre iniciativa privada, órgãos públicos e sociedade civil organizada. “A troca de experiências entre os formuladores da política nacional e as instituições financiadoras dessas iniciativas tornará possível a identificação de possíveis caminhos para a concretização da política de inovação, aumento de produtividade e resiliência do setor agroindustrial e da agricultura familiar brasileira”, afirma.

Com entrada gratuita, a programação incluirá a apresentação de três painéis, sendo o primeiro sobre “Desafios do crédito agrícola para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira”. Em seguida, o tema apresentado será “Financiamento à inovação na agricultura brasileira: novas tecnologias para o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente sustentável” e para finalizar haverá uma série de reuniões técnicas de atendimento, com clientes efetivos e potenciais.

Serviço

Data: 14 de março (quinta-feira), das 14 às 18hs Local: ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Inscrições gratuitas: https://abde.org.br/cursos-e-eventos/inscricao/?eventId=15678

Informações pelo telefone da ABDE: (61) 99801-0565.