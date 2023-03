Evento homenageia mulheres de Santo Antônio da Platina

Na praça Frei Cristóvão no centro platinense

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria de Assistência Social realizou neste dia 08 de março um animado evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (fotos).

Foram oferecidas atividades físicas, manicure, demonstração de produtos de beleza, orientações jurídicas, show de humor, apresentações artísticas, sorteio de brindes e vários tipos de brincadeiras ao longo da tarde na praça Frei Cristóvão.

O evento na praça foi realizado em parceria com Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Conselho da Comunidade, Bella Center Cosméticos, Lar Jesus Adolescente, Farias Produções Artísticas, Imprimia Produções, CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Departamento Municipal de Cultura.