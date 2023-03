Encontro reúne três virtuosos sacerdotes

Emoção ficou estampada nos semblantes dos fiéis

Se proporcionar emoção era uma dos objetivos do 7º dia da Novena e Missa em Honra ao glorioso padroeiro São José, isso se concretizou na noite desta quinta-feira eucarística, dia 17, na Paróquia que leva o nome do Santo, com a Igreja Matriz localizada no Jardim Colorado, em Santo Antônio da Platina.

O prédio da igreja está em reforma e ampliação total, com isso, o ato religioso foi realizado num salão ao lado que ficou totalmente tomado pelo grande número de fiéis e, outro tanto,se acomodando também num espaço coberto mais à frente.

Quando os músicos começaram a entoar o canto de entrada da Missa, coroinhas, cerimoniários, ministros e os três religiosos: Pároco Héliton Ribeiro, Frei Daniel Heinzen e o Bispo Emérito da Diocese de Jacarezinho, Dom Fernando José Penteado começaram, em procissão, entrar ao espaço celebrativo, a comoção ardeu os corações dos presentes.

A emoção foi aos poucos tomando conta de cada pessoa quando seus olhares contemplaram o caminhar, em passos lentos, destes três virtuosos sacerdotes, marcados por serem instrumentos de paz, amor, caridade e fé ao longo de suas trajetórias religiosas, construídas, sejam num passado distante ou nos dias atuais, conduzindo os rebanhos de leigos e religiosos.

São pais espirituais dados pelo Senhor para guiar o povo no caminho da salvação, jogando a semente da Palavra nas mentes, aproximando os corações da Sagrada Eucaristia, enfim, o que os olhos contemplaram nesta noite no Jardim Colorado, em Santo Antônio da Platina, foi o encontro de um povo em busca de crescimento na fé com três padres, três carismáticos pastores que conduziram e continuam assim fazendo, as ovelhas no caminho de Deus, já que o Padre é aquele que celebra a vida de Deus na comunidade.

Com o tema “São José, pai putativo de Jesus” – Benção das Famílias, o sétimo dia da Novena a Santo Antônio foi conduzido por Dom Fernando José, ele que também presidiu a Missa que teve como concelebrantes o capuchinho Frei Daniel e o Padre Héliton, Pároco da Paróquia São José.

No altar improvisado estavam três homens, três servos de Deus, três exemplos de pastores comprometidos com a missão, simples, humildes, sábios e incansáveis em suas trajetórias. Dom Fernando, atualmente, reside em São Paulo. O tema central da Novena ao Santo Padroeiro daquela comunidade é “São José nas catequeses do Papa Francisco”.

Ao final da Novena e da Missa, os religiosos ficaram no pátio e ali foram muito cumprimentados pelo povo.

Nesta sexta-feira, dia 17, às 19h30, acontece a Missa e o 8º Dia da Novena com a presença do Padre Yuri, recém-ordenado no dia 11, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Jacarezinho, e que já está trabalhando como vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a central da cidade.

No sábado, dia 18, quem preside os atos religiosos será Frei Daniel e, no domingo, dia 19, o encerramento com o padre Héliton.

Frei Daniel também irá presidir a Missa das 7h30 no domingo na Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua e, às 9h30, na Paróquia São José.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario

