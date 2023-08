Ex-governador do PR confirma presença durante a 51ª EFAPI

Na Alep Itinerante e em alguns estandes da feira

Orlando Pessutti (fotos) visitará Santo Antônio da Platina nesta quinta-feira, dia 17, e participará da sessão especial da Assembleia Legislativa Itinerante na Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro).

A confirmação foi dada por ele na manhã desta segunda-feira, 14, em telefonema ao Npdiario.

Médico vetarinário, foi vice-presidente da Assembleia Legislativa, líder do governo, secretário de Agricultura do Paraná, vice-governador e governador do Paraná.