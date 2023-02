Ex-prefeito de Carlópolis é preso em ação policial

Mais de meio milhão de reais bloqueados pela Justiça

Na manhã desta quinta-feira, dia nove, foi deflagrada a primeira fase da Operação Seguro, pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado. A ação em conjunto se deu após investigações iniciadas pela Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.

Contou com aproximadamente 40 policiais, sendo quatro equipes da ROTAM, uma equipe do Canil, além de diversos policiais civis das Delegacias de Joaquim Távora, Jacarezinho, Carlópolis e Siqueira Campos.

As investigações apuram uma associação criminosa atuante no Estado do Paraná voltada à prática de Receptação Qualificada e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor.

Durante esta primeira fase das investigações foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. Na ação, três pessoas foram presas, sendo uma delas o ex-prefeito de Carlópolis, Carlos Alberto Saubier de Andrade, conhecido como Carlinhos Polícia (fotos).

Uma pessoa foi presa em flagrante. Ainda, foram apreendidas três armas de fogo, munições, dinheiro, cheques, celulares, documentos e dois veículos de luxo.

Durante as investigações a Polícia Civil representou pelo sequestro de bens móveis, sendo determinado pela Justiça o bloqueio de três carros de luxo, em valor aproximado de R$ 540 mil. Na manhã de hoje foi apreendido mais um veículo de luxo, no valor de R$ 110 mil.

A iniciativa deve prosseguir.

