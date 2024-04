Ex-prefeito Israel filia-se ao PSD e anuncia sua pré-candidatura

Salto do Itararé tem concorrente experiente



O ex-prefeito do município do Salto do Itararé, Israel Domingos aceitou o convite das lideranças do PSD e governador do estado Ratinho Junior e assinou a ficha de filiação no em Curitiba na semana passada. A ficha de filiação foi abonada pelo Sub Chefe da Casa Civil Lúcio Mauro Tasso, Deputado Tiago Amaral e deputado Sandro Alex.

governador Ratinho Junior deu as boas vindas ao novo filiado e declarou apoio ao pré candidato a prefeito Israel, na campanha rumo à prefeitura do Salto do Itararé.

Neste sábado 30, o grupo de apoio da base aliada do pré candidato a prefeito Israel, realizou reunião as 09h00, para debater com o pré candidato a vice prefeito Gilberto Socó, e pré candidatos a vereadores, dos partidos PSD 55, PSDB 45 E PDT 12, estratégias para a disputa da eleição municipal que vai acontecer no dia 6 de outubro.

Na pauta do encontro foram debatidos os prazos e normas da eleição municipal deste ano, por exemplo, até quando os interessados em se candidatar a prefeito, vice-prefeito e vereador, cargos em disputa em 2024, podem, por exemplo, realizar a filiação partidária, ou até quando novos eleitores e eleitoras podem solicitar o título eleitoral, entre outros.

Após a reunião deste sábado, Israel oficializou sua pré-candidatura, ao lado do pré-candidato Gilberto Socó, pelo PSD, com os pré-candidatos a vereadores e vereadoras formado pelos partidos PSD 55, PSDB 45 e PDT 12.

O 1º turno do pleito está marcado para o dia 6 de outubro, já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.

Os Jovens que queiram tirar o primeiro título de eleitor também devem iniciar seu alistamento pelo Autoatendimento Eleitoral até 8 de abril, também foram orientados durante o encontro deste sábado.