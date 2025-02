Pré-campanha de Moro no NORTE Pioneiro já tem COORDENADOR

A partir desta semana

O ex-vereador de Santo Antônio da Platina por seis mandatos, José Jaime Mneiro (PP) foi oficializado nesta semana como Assessor Parlamentar do senad0r Sérgio Moro (os dois nas fotos e vídeo).

Em contato com a reportagem na manhã desta quarta-feira,. dia 12, o experiente político confirmou a informação e adicionou que já é também coordenador da pré-campanha do ex-juiz ao governo do Paraná nas eleições de quatro de outubro do ano que vem.

Mineiro cuidará da mesorregião do Norte Pioneiro.

