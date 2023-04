Exclusivo: Alexandre admite candidatura ao governo do Paraná

Mas lembra que antes têm eleições municipais no ano que vem

Neste domingo, dia nove, Alexandre Maranhão Curi (fotos) completou 44 anos. Filiado ao Partido Social Democrático (PSD), exerce o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa. Vivencia o melhor momento de sua vitoriosa carreira política. Respeitado, circulando em todos os espectros partidários, recebeu o jornalista Valcir Machado, do Npdiario, em seu amplo gabinete na Alep, em Curitiba, e pela primeira vez admitiu ser pré-candidato ao governo estadual. Humilde, citou alguns nomes que considera relevantes e que teriam chances reais, para as eleições previstas para quatro de outubro de 2026. Só que, hoje é consensual, não tem ninguém no cenário que o enfrentaria de maneira “ameaçadora” dado o portfolio que construiu ao longo de décadas de desempenho excelente. Com uma diferença fundamental. Sempre cumpre o que promete. Casado com Paula Mussi Curi, filha do empresário Luiz Mussi e neta do ex-governador Paulo Pimentel. Tem três filhos, duas meninas e um garoto. É neto de Aníbal Khury, o icônico ex-presidente da Alep.

Lembrou que, antes, ainda haverá o pleito municipal de seis de outubro do ano que vem. Ou seja, seus apoiadores sabem que prefeitos e vereadores próximos podem ampliar e consolidar a trajetória.

Tranquilo e focado, está bem cedo no seu trabalho, viaja frequentemente e mantém uma disciplina pesada, deixando especulações para depois, pois tem no pragmatismo uma característica forte desde menino.

Possui suporte explícito do atual governador, das principais lideranças e defende uma gestão acima de interesses meramente pontuais.

Fala abertamente das mudanças de Ratinho com a visível aproximação institucional com o governo federal, mesmo tendo apoiado o perdedor, Jair Bolsonaro (PL), “é necessário pensar no Paraná e uma oposição suicida não levaria a nada”, afirma.

Alheio diretamente a isso, participa da realização de concurso público para preenchimento de 150 vagas no quadro funcional do Poder Legislativo, que integra uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento das políticas de transparência adotadas.

Como o programa Assembleia Itinerante, que vai rodar as principais cidades do Estado aproximando a Casa da sociedade.

Biografia– Aos 16 anos, já acompanhava as ações de seu avô deputado Aníbal Khury tanto na Assembleia Legislativa quanto fora dela, colaborando como assessor parlamentar.

Em 2000, se elegeu vereador de Curitiba – à época o mais jovem entre as capitais do Brasil. Não tardou e, em 2002, assumiu uma cadeira no legislativo estadual com mais de 44 mil votos.

Reeleito em 2006, Alexandre Curi foi, pela primeira vez na sua trajetória política, o deputado estadual mais votado do Paraná, ultrapassando os 130 mil votos. Com o trabalho parlamentar voltado para as menores cidades, em 2010, repetiu a votação expressiva de quatro anos atrás e foi reconduzido com mais de 134 mil votos, tornando-se, pela segunda fez, o deputado estadual com maior votação.

Atuando com destaque nas áreas da saúde, educação, esporte e infraestrutura, com o objetivo de levar mais qualidade de vida à população, passou dos 114 mil votos em 2014 – alcançando as urnas de 150 municípios paranaenses. Nos quatro anos seguintes, prosseguiu com seu trabalho resolutivo em prol das famílias – sempre em cooperação com o Governo do Estado – e superou, em 2018, a marca dos 147 mil votos, se reelegendo para seu quinto mandato.

Empenhado em tirar grandes obras do papel, a exemplo da construção de hospitais, reforma de escolas e duplicações de rodovias, Alexandre Curi estabeleceu uma produtiva parceria com o governador Carlos Massa Ratinho Junior – chegando fortalecido às urnas em 2022.

Fez uma votação histórica. Recebeu mais de 237 mil votos de confiança da população paranaense. Pela terceira vez, foi o mais votado do Estado. Ficou ainda entre os dez deputados estaduais mais votados do país. Atualmente, Alexandre Curi está filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e exerce o cargo de primeiro-secretário da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa do Paraná.