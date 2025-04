UENP abrirá novos CURSOS em breve

E terá uma “sede” em área de 16 alqueires O atual reitor da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) Fábio Antônio Néia Martini concedeu entrevista exclusiva ao Npdiario em seu gabinete. C riada em setembro de 2006, com sede da Reitoria, na cidade de Jacarezinho e campi nos municípios de Bandeirantes, de Cornélio Procópio e de Jacarezinho, a instituição é orgulho notadamente para o Norte Pioneiro. Comedido na fala e nos gestos, Fábio fez questão várias vezes de destacar os parceiros, colaboradores, políticos e todos que participaram e ainda são ativos do cotidiano. A UENP integrou as antigas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho (FAFIJA); Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho (FAEFIJA); Faculdade de Direito do Norte Pioneiro (FUNDINOPI); Fundação Faculdades Luiz Meneghel (FFALM) e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio (FAFICOP). Ele assumiu o cargo em 2022 (vai até 2026), sucedendo a Fátima Aparecida da Cruz Padoan. O vice-reitor é Ricardo Aparecido Campos. Atualmente, são cerca de mil novos profissionais formados.

Fábio Néia Martini é professor titular do curso de Fisioterapia da UENP e foi diretor do Campus de Jacarezinho da UENP antes de se tornar reitor. Ricardo Campos é docente efetivo na Graduação de Geografia da UENP e vice-diretor do Campus de Cornélio Procópio. Confirmou que serão abertos novos cursos em breve, sem precisar por enquanto, quais são.

Um complexo que está sendo paulatinamente erguido no Parque dos Estudantes com área de 16 alqueires será uma espécie de “sede” com todos os centros de estudos e colegiados de cursos. E também a Reitoria, hoje num prédio perto da prefeitura jacarezinhense.

Na conversa com a reportagem, estava acompanhado de sua esposa, Ana Cristina Molina, Chefe Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, do professor com doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática e Chefe de Gabinete da Reitoria, Mateus Luiz Biancon. O jornal representado pelo Jornalista Valcir Machado e Maria Carolina Ortiz.

Fábio possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1988); mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Paraná (2003) e doutorado em Ciências do Desporto (2011) pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Portugal, com processo de revalidação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O reitor é professor titular da UENP lotado no Centro de Ciências da Saúde – Campus Jacarezinho – onde, de 2010 a 2013, foi diretor. Em 2013, Fábio assumiu a direção do Campus de Jacarezinho, permanecendo no cargo até 2022. Em março de 2022, foi eleito reitor da UENP para o mandato 2022-2026, tendo como vice-reitor o professor-doutor Ricardo Aparecido Campos.

Segundo o reitor, a estrutura física da Universidade é composta por mais de 60 laboratórios, cinco bibliotecas, Hospital Veterinário, Clínicas de Fisioterapia, de Odontologia e de Enfermagem, Escritório Modelo, Fazenda-Escola, Brinquedotecas, auditórios, salas de aula e o Parque Universitário de Ciência Cultura e Inovação, que reúne espaços para práticas de esporte, além de ações culturais e lazer.

Campus Cornélio Procópio

Ciênc. Humanas e da Educação.

Ciências Biológicas

Geografia

Matemática

Pedagogia

Ciências Sociais Aplicadas

Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Letras, Comunicação e Artes

Letras- Português/Inglês

Campus Luiz Meneghel (Bandeirantes)

Centro de Ciências Agrárias

Agronomia

Fruticultura

Medicina Veterinária

Centro de Ciência Biológicas

Ciências Biológicas

Enfermagem

Centro de Ciência Tecnológicas

Sistemas de Informação

Ciência da Computação

Computação

Campus Jacarezinho

Ciências da Saúde

Educação Física

Fisioterapia

Odontologia

Ciênc. Humanas e da Educ.

Ciências Biológicas

Filosofia

História

Matemática

Pedagogia

Ciências Sociais Aplicadas

Direito

Letras, Comunicação e Artes

Letras-Espanhol

Letras-Inglês.