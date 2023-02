Executado com 6 tiros em Siqueira (assista)

Tinha ganho seis dias de “saidinha” de Colônia Penal

Na noite deste domingo (dia cinco) ocorreu assassinato em Siqueira Campos. A Polícia Militar foi acionada via mensagem de aplicativo de celular às 22h40m em que constava denúncia de homicídio. Ao chegarem no local, perto de um bar, centro da cidade, já encontraram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) recolhendo o corpo da vítima, Jean Marcel Dias (fotos), de 43 anos.

O homicida chegou sozinho de motocicleta, não se importou com outras pessoas no entorno e atirou diversas vezes (veja vídeo, mas no momento dos disparos a cena foi cortada pelo Npdiario).

Também encontrava-se o filho menor do homem que foi morto, sendo necessário acionar o Conselho Tutelar para responsabilidade quanto à guarda do infante.

Na Santa Casa, constatou-se o óbito por tiros, três nas costas, dois do braço e um na nádega.

Ele, condenado a quatro anos pelo Artigo 122 (induzir ou instigar alguém a suicidar-se), havia sido beneficiado por comportamento positivo na Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná, em Piraquara, município da região metropolitana de Curitiba, para uma saída da unidade prisional.

O prazo estabelecido foi de seis dias (entre cinco e nove deste mês) e a permissão realizada para visitar parentes em Londrina, no Conjunto Habitacional Aquiles Stenghel.

A Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao IM (Instituto Médico Legal).