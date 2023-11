Executado jovem de RIBEIRÃO do PINHAL

Com fuzil e pistola nove milímetros na esquina de sua casa

Exclusivo: Luís Rodrigo Pereira Alves (fotos), de 18 anos, perdeu a vida em torno de uma hora da madrugada deste domingo, dia 12, na Vila Santa Terezinha, em Ribeirão do Pinhal. Ele estava na esquina de sua casa quando, segundo testemunhas da família, dois ou três elementos encapuzados o executaram utilizando um fuzil e uma pistola 9 mm, conforme as cápsulas encontradas no chão.

É possível e provável que tenha chamado a vítima para sair da residência.

A morte foi no local.

O corpo foi encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML. Chegará no final da tarde e será sepultado nesta segunda-feira, dia 13, em horário a ser definido.

Compareceram a Polícia Militar, Criminalística e Perícia.

Já esteve internado no Cense (Centro de Sócio-educação) de Santo Antônio da Platina quando menor por latrocínio (roubo seguido de morte) e preso por tráfico de drogas quando maior.

A Polícia Civil instaurará inquérito nesta segunda-feira para apurar os fatos e serão feitas diligências pela equipe de investigação. Os assassinos ainda não foram encontrados. Não há suspeitos, por enquanto.

Mais informações a qualquer momento.